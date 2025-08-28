Habertürk
        Galatasaray, Singo transferinin maliyetini açıkladı!

        Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Singo için Monaco'ya 30.7 milyon euro net ücret ödeneceğini ve sonraki satıştan da yüzde 10 pay verileceğini duyurdu. Fildişili oyuncuya yıllık 4.8 milyon euro maaş ödenecek.

        Giriş: 28.08.2025 - 18:02 Güncelleme: 28.08.2025 - 18:35
        Galatasaray, Singo transferinin maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Wilfried Singo transferinin maliyetini açıkladı. Fildişili oyuncu il 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, yıllık 4.8 milyon euro maaş ödeyecek. Monaca'ya ise 30.7 milyon euro bonservis ödeneceğini açıklayan Galatasaray, sonraki satıştan da yüzde 10 pay verecek.

        İşte Galatasaray'ın açıklaması:

        Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

        Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

        Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

        Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir.

