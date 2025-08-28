Habertürk
        Samsunspor, Avrupa Ligi için Panathinaikos karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        Samsunspor, Avrupa Ligi için Panathinaikos karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini bu kupanın dışına itmek istiyor.

        Giriş: 28.08.2025 - 10:12 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:12
        1

        Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

        2

        Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayınlanacak.

        3

        Müsabakada Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic olacak.

        4

        YENİ 19 MAYIS STADI'NDA İLK AVRUPA MAÇI

        UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini 1997-98'de İntertoto Kupası'nda veren Samsunspor, 1998-1999 sezonunda 2. kez katıldığı İntertoto Kupası'nda eski 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçını Werder Bremen ile oynadı. Bu karşılaşmada Samsun ekibi, Werder Bremen'e 3-0 yenildi. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Karadeniz ekibi, ilk kez 33 bin 919 kişilik yeni 19 Mayıs Stadı'nda Panathinaikos'u ağırlayacak.

        Karadeniz ekibi, 2 kez katıldığı İnter Toto Kupası'na oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı takım, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini bu kupanın dışına göndermek istiyor.

        5

        HOLSE VE MUSABA FORMA BEKLEYECEK

        Yeni transferlerden Portekizli yıldız oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek.

        Play-off turunun ilk maçında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Carlo Holse ve Anthony Musaba, iyileşti. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara katılan 2 oyuncu, teknik direktör Thomas Reis'in şans vermesi halinde Panathinaikos karşılaşmasında forma giyebilecek.

        Panathinaikos karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Samsunspor, maç saatini beklemeye başlayacak.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Ntcham, Dimata, Emre Kılınç, Mouandilmadji

        Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderski

