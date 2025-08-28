Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "29 Temmuz’da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin MWh seviyesine ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve millî kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırdık. 29 Temmuz’da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin MWh seviyesine ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60’ını… pic.twitter.com/0IPgEnPl3W — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 28, 2025

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.