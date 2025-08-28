Habertürk
        Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırdık. 29 Temmuz'da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin megawatt saat seviyesine ulaştı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 10:20 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:20
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırıldığını açıkladı.

        Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "29 Temmuz’da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin MWh seviyesine ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve millî kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

