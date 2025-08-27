Benfica - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Benfica - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Benfica'ya konuk oluyor. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz'de kazanarak 16 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Benfica Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Estadio da Luz
HAKEM: Slavko Vincic
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk oluyor.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
Benfica: rubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Richard Ríos, Barrenechea, Barreiro;,Aursnes, Pavlidis, Kerem
KAZANIRSA 16 SEZON SONRA DEVLER LİGİ'NDE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkan sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.
Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.
DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK
Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.
1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.
İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.
Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.
BENFICA İLE 8. RESMİ MAÇ
Fenerbahçe, Benfica ile daha önce 7 maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.