Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Benfica - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Benfica - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Benfica - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Benfica'ya konuk oluyor. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz'de kazanarak 16 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Benfica Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.08.2025 - 20:49 Güncelleme: 27.08.2025 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Portekiz'de ilk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT: Estadio da Luz

        HAKEM: Slavko Vincic

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk oluyor.

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

        Benfica: rubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Richard Ríos, Barrenechea, Barreiro;,Aursnes, Pavlidis, Kerem

        KAZANIRSA 16 SEZON SONRA DEVLER LİGİ'NDE

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkan sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

        Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

        DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

        Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

        REKLAM

        1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.

        UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

        İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.

        Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.

        BENFICA İLE 8. RESMİ MAÇ

        Fenerbahçe, Benfica ile daha önce 7 maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"