        Hakan Çakır cinayeti 2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler: 5-6 kez bıçağı soktum! Gözüne çivili sopayla vurdum!

        Ankara'da, kız kardeşi ve annesini korumaya çalışırken bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır soruşturmasında, tutuklanan baba ile kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı. Emir Z., ifadesinde kardeşi Taha Z.'nin, "5-6 defa bıçağı soktum, şimdi ne yapacağım" dediğini söyledi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 08:59 Güncelleme: 27.08.2025 - 08:59
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 10 Ağustos'ta, çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Hakan Çakır, 23 yaşındaydı.
        Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı.

        BABA VE ÜÇ KARDEŞ TUTUKLANDI

        Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Ahmet Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraf ve videolar tepki topladı.

        "5-6 DEFA BIÇAĞI SOKTUM"

        Ekol TV'den Kemal Akgündüz'ün haberine göre Hakan Çakır'ı öldüren şüphelilerin çelişkili ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Ahmet Emir, olaydan sonra Taha'nın, "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de, "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını iddia etti. Öte yandan şüphelilerin sabıka dosyası dikkat çekti.

        BABA İLE OĞLUNUN İFADESİ ÇELİŞTİ

        Cinayete ilişkin tutuklanan baba Cemal Z., olay yerine vardığında 6-7 erkeğin elinde pala, çivili ve demir sopalar olduğunu iddia etti.

        Elinde kesici alet olmadığını ileri süren Cemal'in bu ifadesi, olayda serbest bırakılan ve merdivende oturan 19 yaşındaki Ahmet Emir'in söyledikleriyle çelişti.

        SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

        Bu itiraflar, tutukluların olaydan hemen sonra kendi aralarında işledikleri suçu kabul ettiğini gösterdi. Cinayeti işlediği iddia edilen 14 yaşındaki Taha'nın 5, 17 yaşındaki ağabeyi Samet'in ise 9 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

