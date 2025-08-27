Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 10 Ağustos'ta, çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

HAYATINI KAYBETTİ Hakan Çakır, 23 yaşındaydı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı.

BABA VE ÜÇ KARDEŞ TUTUKLANDI Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Ahmet Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraf ve videolar tepki topladı.

"5-6 DEFA BIÇAĞI SOKTUM" Ekol TV'den Kemal Akgündüz'ün haberine göre Hakan Çakır'ı öldüren şüphelilerin çelişkili ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Ahmet Emir, olaydan sonra Taha'nın, "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de, "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını iddia etti. Öte yandan şüphelilerin sabıka dosyası dikkat çekti.

BABA İLE OĞLUNUN İFADESİ ÇELİŞTİ Cinayete ilişkin tutuklanan baba Cemal Z., olay yerine vardığında 6-7 erkeğin elinde pala, çivili ve demir sopalar olduğunu iddia etti. Elinde kesici alet olmadığını ileri süren Cemal'in bu ifadesi, olayda serbest bırakılan ve merdivende oturan 19 yaşındaki Ahmet Emir'in söyledikleriyle çelişti.