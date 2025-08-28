Mustafa Denizli: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica’ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi macerası sona eren sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Türk futbol dünyasının duayen isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'un Köşe Vuruşu programında Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.

İşte Mustafa Denizli'nin yorumları:

Fenerbahçe, bu oyunla Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hak etmedi. Bir büyük takımı düşünün, 70 dakika rakip kaleye girişimde bulunmamış, hiçbir organize atakta bulunmamış. Benfica mükemmel bir takım değil, iyi bir takım. Bireysel olarak karşılaştırırsak, Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu bile söyleyebiliriz.

Fenerbahçe'nin ısrarla oynamak istediği bir sistem var ama bu sistemi bu futbolcularla oynama şansı yok.

Bir orta saha düşün ki, Szysmanki… Yani Fenerbahçe’ye aşağı yukarı ikinci sezonunda hiçbir maçta, belki geçen seneki Glasgow Rangers maçının ikinci yarısında, etkili bir futbol oynadı. Bu orta sahayla, özellikle Amrabat’la oynadığı hiçbir maçta Fenerbahçe’nin orta sahada rakibe üstünlük sağlaması mümkün değil. Belki Türkiye'de başarılı olabilirsin ama Avrupa'da bu orta saha ve bu dizilişle çok zor. Evindeki avantajı zaten kullanamadı burada mutlaka kazanmalıydı.