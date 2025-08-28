Her ne kadar sokakta çalıp söylediği 'Benden Sonra' adlı şarkı ile ünlense de Rıza Tamer'in şarkıcılık geçmişi 2004'te katıldığı 'Popstar' yarışmasına dayanıyor.

Rıza Tamer, o dönem jüri koltuğunda oturan Deniz Seki ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.

"ÇOK UKALASIN" DEMİŞTİ

Deniz Seki, Rıza Tamer'e; "Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var" sözleriyle çıkışmıştı. Tamer ise bu sözlere yanıt olarak "Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye'de birçok güzel ses var" şeklinde yanıt vermişti.

21 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

Deniz Seki, 21 yıl sonra o dönem, yarışmada tartıştığı Rıza Tamer ile havalimanında karşılaştı. Seki, Tamer ile çektirdiği fotoğrafı; "Yıl 2004... 'Popstar' sahnesinde jüri koltuğundaydım, karşımda pırıl pırıl bir genç vardı, Rıza Tamer... 21 yıl geçmiş... Bugün karşıma bambaşka bir yerde, dimdik ayakta, yolunu kararlılıkla yürüyen bir sanatçı olarak çıktı. Zamanın nasıl geçtiğini görmek, bir çocuğun gözlerimin önünde büyüyüp kendi ışığını yakmasına tanık olmak çok kıymetli. Gurur duydum. Yolun her daim açık olsun canım Rıza'm" notuyla yayımladı.