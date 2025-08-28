Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı | Dış Haberler

        Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı

        Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires eyaletinde 7 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesinde düzenlediği kampanya sırasında taşlı saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 07:17 Güncelleme: 28.08.2025 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde halka hitap eden Milei, üstü açık bir araçtayken protestocu bir grubun taşlı saldırısıyla karşılaştı.

        2

        Koruma ekibi, Devlet Başkanı Milei'yi hızla araçtan indirerek zırhlı bir araca bindirdi ve güvenli bir noktaya götürdü.

        3

        Milei saldırıdan zarar görmezken, çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        4

        Hükümet, saldırıdan eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi grupları sorumlu tuttu.

        5

        Olay sırasında Milei’ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti.

        6

        Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.

        7

        Arjantin Buenos Aires'teki yerel seçimler için geri sayım

        Arjantin’de 7 Eylül’de Buenos Aires eyaletinde kritik yerel seçimler yapılacak.

        8

        Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışılırken, Devlet Başkanı Milei’nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek.

        9

        Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle seçimlerin sonucu yalnızca yerel siyaseti değil, aynı zamanda ulusal politik dengeleri de doğrudan etkileyecek.

        10

        İktidar, bu seçimleri Milei’nin reform gündemine destek olarak görürken; muhalefet ise hükümete karşı bir güç denemesi olarak değerlendiriyor.

        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        Genç kadının ölümünde "yanlış ameliyat" iddiası
        Genç kadının ölümünde "yanlış ameliyat" iddiası
        Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
        Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"