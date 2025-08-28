Spor yazarları Fenerbahçe'nin Benfica mağlubiyetini değerlendirdi: Savaştan kaçan general
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play off rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olup turnuvaya veda ettiği karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi.
"JOSE'NİN AÇIKLAMALARI MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"
Ercan Taner: "Koskoca ilk yarıda bir tane pozisyonu yok Fenerbahçe’nin. Jose Mourinho’nun oyun anlayışı son döneminde maalesef böyle. Önce savunmanı sağlam tutacaksın, orta alan baskı yapacak, forvetler hep hareket halinde olacak. Plan bu ama üretim sıfır. Bu takıma milyonlarca Euro yatırım yapılıyor, daha da yapılacak fakat kadroyu beğenmeyen bir teknik direktör var ortada. Hücumda bir tane bile taktik göremeden devre bitti. Çağlar yılların deneyimi. Kritik pozisyonlarda sakin kalması gerekiyor. Ayağına gelen topu kaybetti, o top döndü, dolaştı ve Kerem’in ayağına geldi, sonra da ağlara gitti. İşin aslı, bence maçtan önce Mourinho’nun yaptığı açıklamalar bu maçın çoktan önüne geçmişti. Tur atlasa ‘Kadro yetersiz, buna rağmen ben farkımı gösterdim’ diyecekti. Elenecekmiş gibi konuşurken ‘İstediğim oyuncular alınmadı’ diyordu. ‘Yönetim, Şampiyonlar Ligi’ne kalacağımıza inanmıyordu’ düşüncesi ile kendince bir strateji geliştirmişti herhalde Jose Mourinho. Bakalım bu işin sonucu ne olacak." (Sözcü)
"SAVAŞTAN KAÇAN GENERAL"
Gürcan Bilgiç: "Bir gün önce "Benfica şöyle iyi, böyle fena" diye konuşan Mourinho'nun ruh halini yansıtan Fenerbahçe vardı sahada. Böyle maçların hikayesinde "kahramanlar" vardır. Bunu ya takım kendi içinden çıkartır ya da teknik adam kurduğu özel planla. Bu belirsiz kişiyi biz önde ve orta sahadan beklerken, Livakovic'ti aslında Fenerbahçe'yi oyunda tutan. İki özel kurtarışla maçın kopmasını engelledi. Başka takımlara karşı oynayan, başka oyuncular gibi olmasını beklediler Kerem'in. Halbuki gerçek Fenerbahçeli gibi ekmeğini yediği kulübe hakkını verdi. Golüne sevinmeyerek de aidiyetini de gösterdi. Helal olsun. Eğer bu yaşananlardan sonra hala takımın başında Mourinho kalmaya devam ederse, ben Ali Koç olsam, "Lage senin arkadaşın, antrenman setlerini al, drillerini öğren ve bizim takıma uygula" derim. Yoksa ,"Git, Setubal'da kendi adını taşıyan caddeden bir ev tut, kazandığın kupaları mahallenin kahvesine gelenlere anlat" diye de eklerdim. Şampiyonlar Ligi'ne katılamamayı değil, savaştan kaçan bir general ile yola devam edilir mi; bunu tartışmalı Fenerbahçeliler." (Sabah)
"MOURINHO'NUN F.BAHÇE'YE KATKISI YOK"
Ömer Üründül: "Yeri geldikçe vurguluyorum, bizim vasat takımlar karşısındaki maçlarımızda dahi favori rakiplerdir. F.Bahçe ile Benfica'nın bir incelemesini yapalım… Oturmuş saha düzeninde ve sistemde Benfica uzak ara önde. Fizik olarak da aynı şekilde. Doğal olarak zor bir maç. Ama futbolda çareler tükenmez. Doğru bir takım tertibi yapacaksın, iyi bir taktik plan uygulayacaksın ancak dün geceye baktığımızda F.Bahçe'nin hiçbir şekilde planı yok. Son olarak şunu söylüyorum, bu Mourinho'nun Fenerbahçe'ye hiçbir olumlu katkısı yok. Beni kariyer ilgilendirmiyor. Tabii bu eşleşmenin en ilginç yönü, toplamda atılan tek golün Kerem'den gelmesi." (Sabah)
"FENERBAHÇE'YE YAZIK OLDU"
Mustafa Çulcu: "Mourinho'nun maç öncesi kabul edilemez tuhaf demeçleri ile oynanmadan kaybedilen bir maç olarak unutulmayacak. Mourinho'nun hataları ve korkularından faydalanarak turu aldı. Ülke futbolu ve Fenerbahçe'ye yazık oldu. Sloven hakem Slavko Vincic 45 yaşında, kariyerli, deneyimli ve tanıdık bir isim. Geçen sezon ülkemizde yönettiği Galatasaray- Fenerbahçe maçındaki yardımcıları ve VAR hakemi Alen Borosak bu maçta da aynı. Çok sert başlayan maçı Vincic sözlü ikazlarla kontrol altına almaya çalıştı. Ama alamadığını çok geç fark etti." (FotoMaç)
"SLAVKO VINCIC GÜNÜNDE DEĞİLDİ"
Ömer Faruk Ünal: "Benfica makine düzeninde bir takım! Birlikte ve beraber hareket etmeyi çok iyi yapıyorlar! Oyun ezberleri var. İlk yarıda üç ciddi tehlike atlattık! Önce Livakovic izin vermedi, sonra ofsayta takıldılar! Daha sonra da çalınan faul bizi kurtardı. Bir türlü durduramadığımız Barreiro, Kerem’e öyle bir top attı ki... Kerem, o bilindik o ezber gollerinden birine imza attı. Ülkemizin hayranlık duyduğu hakem Vincic gününde değildi. 1) İlk yarıdaki VAR kontrolü tam 5 dakika sürdü! Ofsaytta olan Barreiro, Semedo ile ikili mücadeleye giriyor ve rakibini etkiliyor. Bunun yorumu için Vincic, monitörün başına geldi ve ofsayt kararını verdi. Tartışılacak bir tarafı yoktu. 2) Benfica’nın 23. dakikada ağlarımıza gönderdiği pozisyon da çok tartışmalı. Zorlama bir faul. Barreiro ya da bir başka ihlali yok. Bizim ligde bir derbide böyle bir gol, iptal edilse yer yerinden oynardı." (Türkiye)
"F.BAHÇE CAMİASINA ÜZÜLÜYORUM"
Ahmet Çakar: "F.Bahçe camiasına çok üzülüyorum. 30 milyonun suçu yok, suçlular belli. Birkaç hafta önce 2-3 milyon Euro daha az vermek için tuhaf pazarlıklar yaşandı. Ne acıdır dün Kerem'in golüyle Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne girdi. İşin tuhafı bu Kerem, yarından sonra Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı-lacivertli taraftarlar nasıl karşılayacak? Geçen haftanın en iyisi Çağlar'dı, Semedo sakatlanmasa belki o da oyuna girmeyecekti. Hüsran ki büyük hüsran. Mourinho'nun umurunda değil. Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda, olan 30 milyon taraftara oluyor. Sloven hakem Vincic, dün gece kötü maç yönetti." (Sabah)
"HERKES İSMAİL KARTAL DEĞİL Kİ"
Engin Verel: "Bir çoğumuz maçtan önce Mourinho'ya kızdık. Yönetimi topun ağzına koydu diye. Ne dedi özetle, "Yönetim Şampiyonlar Ligi'ni önemseseydi ona göre kadro kurardı" Haksız mı?.. Dün gece haklı olduğu ortaya çıktı.Mourinho'nun rakip safl ardan kopartıp kendi takımına katmaya çalıştığı Kerem Aktürkoğlu golü attı. Diyeceksiniz ki, "Kerem atmasa başkası atardı." Doğru olabilir. Ancak sen hocanın istediği oyuncuyu zamanında takıma kazandırmazsan, onun da böyle çıkıp ateş topunu senin kucağına bırakmasına fırsat verirsin. Herkes İsmail Kartal değil ki, "Kan tükürük, kızılcık şerbeti içtim" desin. Fenerbahçe 16 yıl sonra bu kadar yaklaştığı Şampiyonlar Ligi'ne girme şansını bir kez daha tepti, bir kez daha hüsran yaşadı. Benfica elenmeyecek takım değildi." (Akşam)
"KEREM, FENERBAHÇE'NİN HAYALLERİNİ YIKTI"
İbrahim Yıldız: Çok önemli bir maç öncesi Portekizli teknik adamın açıklamaları büyük yankı yaptı. Kendi takımını, oyuncularını, kulüp yönetimini suçlayan hatta aşağılayan demeci yenir yutulur değil. Bir teknik adam düşünün Şampiyonlar Ligi’ne bir adım kala, hedeften uzak olduğunu açıkça söyleyebiliyor. Bu söylemden sonra sahaya çıkan oyuncuların motivasyonunu ya da hangi duygular içerisinde oynadıklarını düşünmek gerekir. Kendinizi o oyuncuların yerine koyun. Empati yapın. Ne dersiniz? “Bu işe hoca inanmıyor. Biz niye oynayalım” demezler mi? Aslında, Mourinho baştan beri yani Türkiye’ye geldiğinden bu yana verdiği demeçler ile aykırı bir kişi olduğunu göstermişti. Sürekli şikayet eden, saha dışıyla daha çok meşgul olan üstelik oynattığı kötü oyunu kabul etmeyen bir isim. Elindeki kadrodan şikayet etmesi ise şaşırtıcı olduğu kadar kabul edilemez. Bugüne dek hiçbir karşılaşma sonrası özeleştiri yapmadı. Sezon başında gönderilmesi bekleniyordu. Nedendir bilinmez. Mourinho’dan vazgeçilmedi. Sonuç ortada. (Habertürk)