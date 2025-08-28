Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı - 28 Ağustos Hava Durumu

        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 07:16 Güncelleme: 28.08.2025 - 07:16
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Rize ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 26°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 35°

        Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

