Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ASELSAN'da teslimat ve açılış töreninde açıklamalar...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"ASELSAN İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Ağustos ayı milletimiz için özel bir ay. Malazgirt, Çaldıran, Moğaç ve Büyük Taarruz gibi kaderimizi tayin eden nice önemli zaferi bu ayda kazandık. Dün Sultan Alparslan ve kahraman yiğitlerini yâd etmek üzere Malazgirt'teydik. Bugün zafer haftasında bir başka gururu yaşıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize güç katacak ve savunma sanayimizi bambaşka seviyeye taşıyacak üç değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. Bunların ilki çelik kubbe. İkincisi ASELSAN'ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncüsü Oğuzbey Teknoloji Üssü'nün açıklamasıdır. Şehitlerimizin ruhlarını şâd edeceğimize inandığım bu adımların ASELSAN, savunma sanayimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bugün 460 milyon dolar değerinde toplam 47 araçtan oluşan Gök kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. İşi şansa bırakma gibi lüksümüzün olmadığının gayet bilincindeyiz. Kendi radar, hava sistemi, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke mevcut güvenlik sınamaları karşısında geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir.

REKLAM "ÇELİK KUBBE İLE HAVA SAVUNMASINDA ARTIK FARKLI BİR KLASMANA ÇIKACAĞIZ" Bu inşa ve ihya sistemi hamdolsun ciddi yol alıyor. Çok kısa sürede tüm engellere rağmen çok ciddi yol aldık. Bugün gerçekleşen teslimatlar verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir. Sistemlerimizi yerinde görme ve inceleme fırsatım oldu. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin bir ferdi olarak kıvanç duydum. Teslim edilecek bir adet siper uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında dönüm noktasıdır. Hisar, orta menzilli hava savunma sistemi caydırıcılığımızı daha da güçlendirecek. Elektronik harp sistemi bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Elbette burada durmayacak daha fazla sayıda sistemi, yeni yeteneklerle birlikte geliştirecek ve envantere kazandırmayı sürdüreceğiz. Sistemler sistemi çelik kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız. "YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİYE NİTELİKLİ İSTİHDAM VE YENİ ÇALIŞMA ALANLARI" ASELSAN'ın çelik kubbede sistem geliştirmenin yanısıra kritik bir rolü daha var. Bütün sistemlerin haberleşmesini sağlayacak yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımını da ASELSAN geliştiriyor. Bu yazılım sayesinde sahada yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecektir. Geliştirdiğimiz yüksek teknolojideki ürünleri hızlı, verimli ve yüksek adetlerde üretmemiz şart. ASELSAN ve diğer savunma şirketlerimizin son dönemde bu konuya verdiği önemi memnuniyetle takip ediyorum. Hizmete aldığımız tesisler arasında hava savunma sistemleri tasarım ofisi, radar üretim ve entegrasyon ilave tesisi, ileri mühendislik malzemeler araştırma ve geliştirme sistemleri, güdümlü mühimmat sistemler tesisi, TEKNOPARK ve daha birçok altyapı bulunuyor. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam ve genç mühendislerimize yeni çalışma alanları açacaktır.

"DEV SAVUNMA YATIRIMINI YAPIYORUZ" Bugün ayrıca dev bir yatırımın da temelini atıyoruz. ASELSAN'ın ikinci 50. yılına yakışacak dev bir yerleşkede ilk betonu bugün dokuyoruz. Son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olacaktır. Bu yatırım cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Burası Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisidir. ASELSAN savunma sanayimizin kalbi durumda olduğu için bu yatırım tüm sektör için kritik eşik olacaktır. Şu an Gölbaşı Yerleşkesi 800 dönüm büyüklüğünde alan. 2015 yılında ASELSAN'ın 40. yılında bu tesisin açılışını yapmanın gururunu yaşamıştım. 30 yıl içinde savunma sanayimiz ve ASELSAN öyle bir büyüme gösterdi ki bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. İlgili kurumlarımızla yeni bir yerleşke için gerekli adımları attık. 900 futbol sahasından daha büyük 6 bin 500 dönümlük alanı ASELSAN'a tahsis ettik. Bu yerleşkenin iki katından daha büyük bir alandan bahsediyorum. Burada ASELSAN'dan ikinci bir ASELSAN daha doğuyor. Oğulbey Teknoloji Üssü bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır. Bu yatırım ASELSAN'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla artırarak ülkemizi dünyada öncü konuma taşıyacaktır. 2026'ın ortasında inşallah ilk tesisi devreye alacağız. Burada beton, demir, çimentoyla ilgili bir iş değil. Burada teknoloji, AR-GE, tasarım ve üretimle ilgili bir iştir.