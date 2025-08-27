Tiago Djalo resmen Beşiktaş'ta: 3 yıllık imza!
Beşiktaş, Juventus'tan yeni transferi Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Giriş: 27.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 27.08.2025 - 19:10
Beşiktaş, Juventus'tan Tiago Djalo'nun transferini resmi olarak açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
