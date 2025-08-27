Habertürk
        Haberler Spor Transfer Tiago Djalo resmen Beşiktaş'ta: 3 yıllık imza! - Futbol Haberleri

        Tiago Djalo resmen Beşiktaş'ta: 3 yıllık imza!

        Beşiktaş, Juventus'tan yeni transferi Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 27.08.2025 - 19:10
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Juventus'tan Tiago Djalo'nun transferini resmi olarak açıkladı.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.

        Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

