Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Lizbon'da Şampiyonlar Ligi'nin kapısında! İşte Mourinho'nun 11'i...

        Fenerbahçe, 16 yıllık Devler Ligi hasretini noktalamak için son 90 dakikasına çıkıyor... Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında bu akşam Portekiz ekibi Benfica'ya konuk olacak. Lizbon'da oynanacak mücadelede alınacak her türlü galibiyet Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi biletini getirecek. Haydi Fenerbahçe, tüm Türkiye seninle! Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 09:44 Güncelleme: 27.08.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Estadio da Luz'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        2

        Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak.

        Slavko Vincic, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

        3

        KAZANIRSA 16 SEZON SONRA DEVLER LİGİ'NDE

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

        Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

        4

        DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

        Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

        1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.

        5

        UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

        İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.

        Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.

        6

        BENFICA İLE 8. RESMİ MAÇ

        Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

        7

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        8

        İrfan Can E.

        9

        Çağlar

        10

        Skriniar

        11

        Oosterwolde

        12

        Semedo

        13

        Brown

        14

        Amrabat

        15

        Fred

        16

        Szymanski

        17

        Duran

        18

        En-Nesyri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"