BENFICA İLE 8. RESMİ MAÇ

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.