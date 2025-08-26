“Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli göz doktoru H.H.U., muayene olmak için gelen kadın hastasının kıyafetinin açık olduğunu öne sürerek muayeneyi reddetti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, tepki çekti.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Görüntülerde “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktor H.H.U. hakkında Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi” başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Konya Valiliği de sosyal medya hesabından doktor hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, “Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği" yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.