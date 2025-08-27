HT Gastro
Keşfet

Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?

Otellerde lüksün simgesi olan açık büfe kahvaltı; israf, aşırı tüketim ve çevresel etkisi nedeniyle eleştirilerin odağında.

Giriş: 27.08.2025 - 02:29 Güncelleme: 27.08.2025 - 02:35
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Keşfet Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?

Ekmek dağları, sosis tepeleri, krep yığınları, piramit şeklinde dizilmiş hamur işleri, omletler, sonsuz sıralar halinde dizilmiş envai çeşit meyve dilimleri, zeytinler, peynirler, reçeller ve şarküteri ürünleri...

Dünyanın her yerinde kahvaltı büfeleri demek tatillerde aranan arzu nesnesi olarak bolluk demektir. Ancak bu cazibenin arkasında daha karanlık bir gerçek var: Gıda israfı.

UNEP'in 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, 2024 yılında dünya çapında 1,05 milyar ton gıda israf edildi ve bunun %28'i gıda hizmetlerinden kaynaklandı. Açık büfe kahvaltılar en kötü suçlular arasında. Çünkü tabakla servis edilen kahvaltıya göre 2 kat daha fazla israfa neden oluyor. Yani sipariş üzerine hazırlanan bir kahvaltı tabağında israf 130 gr iken, açık büfe kahvaltı tabağında yaklaşık 300 gr.

Gıda israfı dediğimiz şey toprak, su, enerji ve iş gücü gibi kaynakların israfı anlamına gelir. Çöpe ulaştığında gezegene ve biyolojik çeşitliliğe zarar veren sera gazları yayar. Gıda israfını azaltmak fark yaratmanın etkili bir yoludur ve kahvaltı iyi bir başlangıç noktasıdır.

Lüksün tanımı değişti

Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan oteller bu hedefe ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Kuzey Avrupa'daki Scandic Hotels; kek, pasta ve muffinlerin boyutlarını küçülttü, yetmezse tekrar geri gelip alma seçeneği sunuyor. 70 ülkede faaliyet gösteren Fransız Ibis Otelleri gıda ısrafını sınırlamak için daha küçük tabaklara geçti. Hilton Frankfurt ise yoğurt ve meyve türü yiyecekleri önceden porsiyonlanmış olarak sunmaya başladı.

2024 yılında Asya'nın En İyi Kadın Şefi, 2025'te de Dünyanın En İyi Kadın Şefi seçilen Taylandlı şef Pichaya Soontornyanakij bunun tam da zamanında alınan bir karar olduğunu düşünüyor. Şef Pam olarak bilinen yetenekli Pichaya, açık büfe kahvaltının, bir zamanlar bollukla gösterilen konukseverliğin bir sembolü olduğunu ancak lüks kavramının artık evrim geçirdiğini anlatıyor.

Lüks artık bollukla ve aşırılıkla değil, insandan öte gezegene özen göstermekle, gezegenin iyiliği için hareket etmekle, kaliteli, az ve özenli sunumla alakalı hale geldi.

Açık büfeler gıda israfını artırıyor

Tüketici davranışlarını inceleyen uzmanlara göre açık büfeler genellikle çeşitlilik etkisi nedeniyle aşırı yemek yemeye yol açıyor. Kendi tabağını dolduran insanlar daha fazla yemek almaya, daha fazla tüketmeye ve yiyecekleri israf etme konusunda daha az suçluluk duymaya yöneliyor.

Sabit fiyat ödemiş birinin açık büfeden parasının karşılığını almak istemesi, aşırı yeme dürtüsünü harekete geçiriyor. Öyle ki iklim sorunlarının farkında olanlar bile, kendisinin yol açtığı gıda israfının etkisini hafife alabiliyor. Seyahat ortamları bir sürü şeyin masum olarak görüldüğü bir tatil zihniyetini tetikliyor.

İsrafı azaltabilecek stratejiler

Küçük ama stratejik değişiklikler israfı azaltmaya yardımcı olabilir.

  • Daha küçük ve sınırlı sayıda tabak
  • Daha küçük porsiyonlar ve sık sık yeniden doldurulacağına dair tabelalar
  • Önceden porsiyonlanmış servisler
  • Basit ve iyi yerleştirilmiş mesajlar
  • Salata gibi daha hafif seçenekleri ilk sıraya yerleştirmek, daha ağır ve doyurucu yiyecekleri büfe sırasının sonuna yerleştirmek
  • Ne kadar yiyeceğin çöpe atıldığını takip etmek
  • Az tüketilen ürünleri gözden geçirmek
  • Sipariş üzerine pişirme istasyonları kurmak
  • Sunulan ürünlerin çeşitliliğini azaltmak
  • Konukların davranışlarını aktif olarak yönlendirmek
  • Gösterilen çabayı sosyal medya güncellemeleriyle paylaşmak

Modern gezginler açık büfe istemiyor

Booking.com'un yeni raporuna göre, küresel gezginlerin %84'ü sürdürülebilirliği önemli buluyor ve birçoğu çevresel ayak izlerini azaltmanın yollarını aktif olarak arıyor. Porsiyon kontrolünü kaybetmek istemediği için, gıda ısrafına neden olmamak için ve çok fazla seçenekle kafasının karışmasını istemediği için artık pek çoğu kahvaltı büfesini tercih etmiyor. Aşırıya kaçmayan bilinçli ve dikkatli seçimler yapmak istiyorlar ve israfı en aza indirmeyi gerçekten önemsiyorlar.

Bazı oteller yapay zeka destekli mutfaklara geçti

100'den fazla ülkede yaklaşık 6 bin tesisi bulunan Hilton, BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile uyumlu bir hedef olarak, 2030 yılına kadar çöp sahalarına gönderdiği gıda atıklarının miktarını %50 oranında azaltmayı amaçladığını duyurdu. Bunu gerçekleştirmek için;

  • Tokyo Hilton'da yapay zeka destekli mutfaklara geçildi, bu şekilde gıda atıklarıyla mücadele ediliyor.
  • Hilton Shenzhen Shekou Nanhai akıllı mutfak ekipmanları kullanarak mutfak atıklarını karbondioksit, su ve organik gübreye dönüştürüyor.
  • Filipinler ve Endonezya'daki tüm Hilton otelleri, fazla yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtan sivil toplum kuruluşlarına ve aşevlerine bağışlıyor.
Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Şef Pam, Dünyanın En İyi Kadın Şefi seçildi
Taylandlı Şef Pam olarak bilinen yetenekli Pichaya Soontornyanakij, Dünyanın En İyi 50 Restoranı'ndan "Dünyanın En İyi Kadın Şefi 2025" küresel unvanını alan ilk Asyalı ve Taylandlı kadın şef oldu.
Yeni akım ile tanışın: Floral Fle
Bahçesinde soğan, patates yetiştiren, inek, arı, tavuk besleyen, çiçek bakan ünlü isimler kimler? Floral Flex akımına kapılan ünlülerin kimler olduğunu merak ediyor musunuz?
Tatlı sandviç sever misiniz?
İnsanlar bazen bir şeyi yemek için değil, sadece fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak için satın alıyor. Süpermarket gıda kampanyalarının son örneği olan tatlı görünümlü sandviç İngiltere'nin gündemine oturdu ve ortalık biraz karıştı.
Ajda'dan yumurtalı tarif
Bugün mutfakta yılların eskitemediği bir isim var: Ajda Pekkan. Aynur Tartan'ın Bak Mutfakta Kim Var? kitabında Ajda Pekkan, kahvaltılarının vazgeçilmezi haline gelmiş yumurta ve ıspanakla yaptığı bir tarifi veriyor.
2030'a kadar sular altında kalabilecek 9 şehir
Küresel ısınmanın ciddiyetini; yükselen deniz seviyeleri, su kıtlığı veya orman yangınları ile birebir mücadele etmiyorsanız fark edemeyebilirsiniz.
Terk edilmiş fabrikayı eve dönüştürmesi 45 yıl sürdü
Ricardo Bofill, Avrupa'da yaşamış ve arkasında devasa ölçekte etkileyici pek çok eser bırakmış 20. yüzyılın en önemli postmodern mimarlarından biri kabul ediliyor. 45 yıl süren evi ve Açlık Oyunları filmine ilham veren toplu konut projesi ile ünlü.
Karaciğere iyi gelen 5 besin hangileri?
Yanlış beslenme karaciğerini strese sokar. Neyse ki doğa, karaciğerin sağlığını destekleyen güçlü besinler sunuyor.
Eti ve balığı yüksek ısıda pişirmek doğru mu?
Mutfakta yapılan hatalar yiyeceklerin besin değerlerinin azalmasına, hatta çoğunun kaybolmasına neden olabiliyor. İşte pişirirken ve tüketirken vazgeçmemiz gereken 12 hatalı alışkanlık.
Nerede kaldı hasır sepetli o eski simitçiler
Vedat Milor, Kocaeli'nin coğrafi işaretli odun fırınında pişen İzmit simidini yere göğe sığdıramadı. Peki size göre Türkiye'nin en güzel simidi nerede yapılıyor? 
27 noktada gece müzeciliği başlıyor
Gece müzeciliğinin rotası belli oldu. 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak programa göre İstanbul'dan Adıyaman'a, İzmir'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 27 farklı noktada müzeler gece gezilebilecek. Bu müzeler hangileri?
1. Gastrofest Ayvalık başlıyor
Türkiye'nin en özel gastronomi duraklarından biri olan Ayvalık; yüzlerce çeşit mezenin, zeytinyağlının, deniz ürünlerinin, otların ve köklü mutfak kültürünün tanıtılacağı ilk gastronomi festivalini 30-31 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Bu restoranda sadece büyükanneler çalışıyor
New York'ta bir restoran mutfağına şef olarak sadece herkesin en sevdiği aşçıları alıyor: Büyükanneleri. Yıllardır çocuklarına, torunlarına, eşlerine dostlarına yemek pişiren bu usta şefler arasında iki de Türk büyükanne var.
Selenyum hangi besinlerde bulunur?
Bulaşıcı hastalıklara, virüslere, grip gibi hastalıklara ve hepatit C'ye karşı vücudun savunmasını destekleyen, sağlığımız için çok sayıda faydası bulunan selenyumu hangi besinlerden alabiliriz?
Hangi bıçak ne işe yarar?
Bugün sizlere mutfağınızda zaman geçirirken hemen hemen hazırladığınız her yemekte kullandığınız, mutfaklarımızın en önemli malzemelerinden biri olan bıçaklarla ilgili bilgiler vereceğim.
“Çoluğun çocuğun rızkını yeme” tatili trend oldu
Emeklilik dönemindeki pek çok anne baba, maddi birikimlerini çocuklarına miras olarak bırakmak yerine "Bir daha mı geleceğiz dünyaya" diyerek seyahat ve tatil harcamalarına yöneliyor…
Dünyanın en sıra dışı 7 kapsül otel odası
İlk 1979'da ortaya çıkan kapsül otel kavramı yeni nesil gezginler arasında yeniden popüler oldu. Sorumuz şu: Bir kapsülde uyur muydunuz?
Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
Sadece birkaç hafta et yememek bedeninizde şaşırtıcı değişikliklere sebep olur. Ancak faydalarından yararlanmanın anahtarı sadece neyi kestiğinizle ilgili değil, neyi eklediğinizle de ilgilidir.
Siyah plastik mutfak gereçlerinden kurtulun!
Son zamanlarda siyah renkli plastiklerle ilgili uzmanların yaptığı uyarılar tüketicilerdeki kaygıyı artırdı. Bu da yetmezmiş gibi yeni bir çalışma, mikroplastiklerin ve nanoplastiklerin beyinde, karaciğer ve böbrekten daha yüksek seviyelerde biriktiğini ortaya koydu.
İstanbul çikolata kokusuyla dolacak
İstanbul, 25- 27 Nisan tarihleri arasında çikolata severleri buluşturacak bir festivale sahne olacak.
Yağlar hakkında efsaneler ve gerçekler
Tereyağı daha mı iyi? Et yemek kalbiniz için kötü mü? Yağ konusunda kafa karışıklığı olduğunu biliyoruz, bu nedenle bazı efsanelerin ardındaki gerçeği derledik.
Zencefilli yılbaşı kurabiyesi
Bu sene yılbaşı kurabiyelerimiz hem pratik hem zencefilli.
2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
Her yere gitmek ve her yeri görmek, gezmeyi sevenler için, doymak bilmez bir arzu. Ancak dünyanın her yerine gitmek de mümkün değil. Condé Nast Traveller dergisi 2025'te gidilecek en iyi yerleri derleyerek, seçenekleri sizin için daraltmış. Muhtemelen bu liste, daha önce adını hiç duymadığınız ama dünyanın en ilgi çekici yeni köşelerine ışık tutacak.
Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu
Dünyanın en tehlikeli yollarının bazıları dağların zirvesinde, bazıları okyanus kıyısında. Tek ortak noktaları var: Cesaret sınıyorlar.
İştah açan en iyi 13 sahne
Ekranlarda şimdiye kadar görülmüş en lezzetli 13 yemek sahnesi hangileri?
Dünyanın en havalı 38 mahallesi
Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out, "dünyanın en havalı" mahallelerini açıkladı. Liste hazırlanırken kültür, topluluk ruhu ve yemek kriterleri esas alındı. Birinci sırada Fransa'nın Marsilya kentindeki Notre-Dame du Mont semti var.
Mindful beslenme nedir?
Mindful (bilinçli) beslenme, ne yediğimizin farkında olduğumuz, yeme alışkanlıklarımızı değiştirecek bir zen inanışı, bilinçli beslenme şeklidir.
Taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
Marketten aldığınız yoğurda güvenmiyor, yıllardır çiğ sütle evde kendi yoğurdunuzu kendiniz mi yapıyorsunuz? Benim 16 yıldır yaptığım gibi... Cevabınız evet ise bu haber tam size göre.
Atatürk'ün izini taşıyan 15 mekan
Atatürk'ün izini taşıyan ve 10 Kasım'da ziyaret edebileceğiniz 15 mekan.
Bu bahçede her yer turuncu
İtalya'nın Napoli kenti Avrupa'nın en büyük Balkabağı Bahçesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Müslin bezden poşet çay yapmak
Marketlerden satın aldığımız çay poşetlerinin bazı sakıncaları olduğunu duymuşsunuzdur. Zararları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?
Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
Dünya genelinde yemek kültürlerini araştıran Taste Atlas, dünyanın en iyi kuruyemişlerini açıkladı. Antep Fıstığı, 4.6 puan ortalamasıyla dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesinde 2. sırada yer aldı. İlk sırayı ise 4.8 puan ortalamasıyla Yunanistan'da yetişen Aegınas Fıstığı aldı.
Sonbaharda ekebileceğiniz 6 ot
Mevsimler değişiyor. Sonbahar sadece bahçeyi temizlemek için değil, aynı zamanda yeni mahsuller için de ekim ayıdır.
Ekmekle olan ilişkimiz
İnsanın ekmeğe düşkünlüğü sandığımızdan da eskiymiş. Günümüzden 14 bin yıl önce, henüz insanlık tarıma geçmeden 4 bin yıl evvel fırın yapıp ekmek pişirmişiz. Ürdün'ün kuzeydoğusundaki yeni buluntular bunu gösteriyor.
Salatalık adam çiftçileri zor durumda bıraktı
Salatalık gibi basit bir şey aracılığıyla nasıl niş bir içerik üretilebileceğinin ve geniş ve ilgili bir kitleyle bağlantı kurulabileceğinin en güzel örneği bu hesap.
Devamlı aç mısınız?
Sürekli açlık hissinin ve kontrolsüz yeme isteğinin altında yatan nedenler ne olabilir? Alışkanlıklarımız mı, yoksa psikolojik etkenler mi bu durumu tetikliyor?
Türkiye ile Almanya arasındaki döner krizi
Almanya, Türkiye'nin döner kebap için koruma statüsü talebine itiraz etti
Kafein içeren 6 besin
Kafein içeren besinler, gün boyu zinde kalmanızı sağlayabilir. Hangi besinler kafein içerir?
Ömrünü bezelyeye adamış bir adamın öyküsü
Şeker bezelye ya da tatlı bezelye, Amerika'da, bezelyenin babası olarak bilinen Dr. Calvin Lamborn tarafından geliştirildi
Mutfağınızdan hemen atmanız gereken 5 şey
İnsanlar mutfaklarında kullanmadıkları şeyleri biriktirme eğilimindedir
Günde bir öğün yersek ne olur?
Muhtemelen günde üç öğün yemek yiyorsunuz. Kahvaltı için günün en önemli öğünü denir, iş yerinde öğle yemeği molası verilir ve ardından akşam olunca aile yemek masasında toplanır. Ancak beslenmenin en sağlıklı yolu bu mudur?
Küflü olsalar bile yiyebileceğiniz gıdalar
Sert peynir ve çikolatada küflü parçayı keserek atmak genellikle güvenlidir. Domates gibi yumuşak ürünler, yumuşak ekmekler ve peynirler atılmalıdır. Hangi küflü gıdalar yenir hangileri yenmez?
Balkonda sebze yetiştirmek
Açık alan sınırlı olsa da, bir veranda veya balkon yıl boyunca bol miktarda taze sebze, ot ve meyve üretmek için kullanılabilir.
Temizlik için kullanılabilecek 8 ürün
Bugüne kadar kullandığınız tüm temizlik malzemelerini unutun! Bu sıra dışı 8 ürün, en sevdiğiniz temizlik malzemelerinin yerine geçecek.
Çay mı daha sağlıklı kahve mi?
"Çaysız günüm geçer ama kahve içmeden ayılmam imkansız" diyenlerden misiniz yoksa daha az kafeinli, içimi daha yumuşak bir fincan çay mı tercih edersiniz? Haberi okumadan evvel tarafınızı seçseniz iyi olur!
Bayramda en sık yapılan 8 hata
Bayramlar beslenme düzenimizin değiştiği özellikle şerbetli tatlı ve hamurişi tüketimimizin arttığı özel günler. Kurban Bayramı'nda bunlara ek olarak et tüketimi de artıyor.
Dünyanın en akıllı şehirleri
IMD Akıllı Şehir Endeksi, hangi destinasyonların en iyi teknoloji, altyapı ve hizmetlere sahip olduğunu açıkladı. 2024 sıralamasında 142 şehir arasından ilk 10 belirlendi.
Popüler bitkisel sütler
Uzmanlara göre inek sütüne alerjisi olanlarla vegan beslenmeyi tercih edenler hayvansal sütler yerine bitki bazlı sütler tercih edebilir.
5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
Meksika'da, menüsünde sadece dört malzeme bulunan küçük, gösterişsiz bir taco standı Michelin Rehberi tarafından bir yıldızla ödüllendirildi. Seçkin rehber tarafından tanınan ilk sokak yemeği işletmesi 2016 yılında şef Chan Hon Meng'in Singapur'daki tezgahıydı. Michelin bu defa Tacos El Califa de León'un sahibi Meksikalı şef Arturo Rivera Martínez'u seçti.
Sıcak yemekleri buzdolabına koymayın!
Sıcak yemekler neden buzdolabına kaldırılmaz?
Fırınlarınız kendi kendini temizleyebilir mi?
Fırınların kendi kendini temizleme özelliği olduğunu biliyor muydunuz?