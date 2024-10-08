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Bir kapsülde uyumak mı?

İlk 1979'da ortaya çıkan kapsül otel kavramı yeni nesil gezginler arasında yeniden popüler oldu. Sorumuz şu: Bir kapsülde uyur muydunuz?

Giriş: 08.10.2024 - 01:11 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:07
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Keşfet Dünyanın en sıra dışı 7 kapsül otel odası

Dünyanın ilk kapsül oteli 1979'da Japonya Osaka şehrinde açıldı. Geceleri, her birinde birer ölü varmış gibi duran dar uyku kapsüllerinden oluşan otel adeta morga benziyordu. Kapsüllerde yatan ve çoğunlukla geç saatlere kadar çalışmış işadamlarından oluşan otel sakinleri, ertesi gün, kendilerini eve gidip gelme derdinden kurtaran bu verimli uyku çözümü için minnettar bir şekilde kalkıp ofislerine geri dönüyorlardı.

Konsept yayıldıkça, evdeki yatağı kadar büyüklüğü olan odalarda uyumaktan mutlu olan turistler türedi. Japon kültürünün bu alışılmadık yönü pek çok insanın hoşuna gitti. Günümüze doğru hızlı bir şekilde ilerlediğimizde, yıllarca artan emlak fiyatlarının körüklediği yüksek otel odası fiyatları, geleneksel otellerin dışında fiyatlandırılan ve bir hostel yatakhanesinden daha fazla mahremiyet sağlayan ama bir kamptan da daha fazla konfor sunan bu tipik düşük maliyetli konsepti iyice güçlendirdi.

Çoğunlukla tek kişilik olan kapsüller, yalnız seyahatlerdeki mevcut patlamaya da güzel yanıt verdiği için yeni nesil gezginler arasında da popüler oldu.

Kanalizasyon borularında uyumak...

Küresel kapsül otel pazarının 2031 yılına kadar 327 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilirken, trendi sürdürmek ve yeni müşteriler çekmek için daha ilginç fikirler ortaya çıktı; örneğin aşağıdaki listede yer alan Kolombiya çölündeki büyük beton kanalizasyon borularından dönüştürülen kapsül otel odaları ya da yine Japon icadı olan ve kitap rafları arasında uyuklamaya davet eden kapsül kitapçılar ortaya çıktı.

Hepsi de benzersiz bir deneyim ve sosyal medya için paylaşılabilir hikayeler vaat ediyor. Bu yüzden TikTok neslini giderek daha tuhaf formlarla cezbediyorlar.

Yeniden keşfedilen kapsül oda konseptine 8 sıra dışı örnek

Bir uyku laboratuvarı: Nine Hours, Japonya

Batıdaki Fukuoka'dan kuzeydoğudaki Hokkaido adasına kadar Japonya genelinde 13 otelden oluşan bir zincir olan Nine Hours'un alışılmadık bir yan ürünü var: Uyku verileri. Konuklar, sensörlerin nefes alıp vermekten yüz ifadelerine kadar her şeyi algılayarak kalp atış hızlarını takip eden, uyku apnesini tanımlayan ve hatta horlamayı izleyen bir uyku raporu oluşturduğu bir hizmete kaydolabiliyor. Yeni veya düşük bütçeli bir konaklamanın genellikle konfordan daha öncelikli olduğu bir sektörde, Nine Hours'un misafirlerinin ne kadar iyi uyuduğuyla ilgilenmesi onu diğerlerinden ayırıyor. Otel bu klinik temayı sürdürürken, şık, parlak uyku kapsülleri bir bilim kurgu filmi setindeymişsiniz hissi veriyor. Otelin adı, oda kirasını 9 saatle sınırlandıran, 8 saati uykuya, 1 saati de yıkanma ve giyinmeye ayıran maliyet düşürücü konseptine atıfta bulunuyor. Sadece kestirmek mi istiyorsunuz? Saatlik ücretlerimiz de mevcut. 1 gecelik fiyat 2700 lira

Bu çılgınlık değil de nedir: Natura Vive, Peru

Peru'nun Kutsal Vadisi'nin yukarısındaki bir uçuruma tutunan şeffaf uyku kapsüllerinde bir gece geçirmek benim için kesinlikle rahatlatıcı bir konaklama fikri değil. Ancak adrenalin severler için harika bir deneyim olmalı. 400 metre yükseklikte neredeyse dimdik bir yamaçta duran Skylodge Adventure suitlerine kendi imkanlarınızla tırmanış yaparak da ulaşmanız mümkün.

Peru'nun Kutsal Vadisi'nde, şeffaf uyku kapsülleri uçurumun yüzüne tutunuyor. Dünyanın en tehlikeli ve cesaret isteyen oteli olarak tanımlanan Peru'daki Natura Vive, bir dağın yamacında ve uçurumun kenarında. Kapsüller iç tasarımıyla da oldukça ilgi çekici. Her kapsülde gece tuvalete gitmek tehlikeli olduğu için özel bir banyo bulunuyor, ayrıca güneş doğduğunda size ait verandada bir fincan çay içerek manzaranın tadını çıkarabiliyorsunuz. Hava koşullarına dayanıklı alüminyum ve polikarbonattan imal edilen cam kapsüller 24 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde bir büyüklüğe sahip. Biraz daha lüks arıyorsanız farklı bir bölgede yer alan kardeş tesis Starlodge, kapsül otel deneyimine yamaçtaki spa küvetlerini de ekliyor. 1 gecelik fiyat 33 bin

Bir çöl vahası: Tubo Hotel la Tatacoa, Kolombiya

Bu kapsüller, Kolombiya'nın en büyük ikinci çölü olan ve bol yıldızlı gökyüzüyle ünlü Tatacoa'ya arabayla sadece 10 dakikalık mesafededir. Tatacoa'nın dev kaktüslerini ve ilginç kaya oluşumlarını gördükten sonra, ortak bir yüzme havuzuna sahip bu küçük, klimalı odalardan oluşan kapsüller hoş bir vaha sunuyor. Şeker renklerine boyanmış beton kanalizasyon borularından yapılmış 37 kapsül, sadece bir çift kişilik yatak için yeterli alan sağlıyor. Odaların neredeyse yarısında ortak banyo var, ancak oda fiyatı çok düşük ve kapınızın önünde gölgeli bir bahçe, bar ve restoran var. Bu yenilikçi ve renkli yer size eşsiz bir deneyim sunuyor. Temiz hava ve bitki örtüsünden oluşan doğal bir ortamda dinlenmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip. 1 gecelik fiyat 1200 lira

Doğanın içinde asılı kalın: Free Spirit Spheres, Kanada

Kanada'nın Vancouver Adası'ndaki Free Sprit Spheres adlı işletme, kozalak ağaçlarının arasında büyük boy noel süsleri gibi asılı duruyor. Ağaçlar arasına sabitlenen bu küre biçimindeki kapsül otel odaları bilim kurgu filmlerini anımsatıyor. Sahipleri tarafından yapılan ağaç evler Kanada'nın eski ormanlarını koruma arzusuyla 25 yıl önce yapılmış. Mekanda toplam 3 küre var: Ladin ağacından yapılan Eryn, sonradan eklenen fiberglastan yapılma Melody ve Luna isimli küreler çift kişilik. Her bir küreye bir ağacın etrafına sarılmış spiral bir merdivenle ulaşılıyor ve -20 C'ye kadar kiralanabiliyor. Şekillerinden dolayı mobilyalarından kapı kollarına kadar her küçük ayrıntı çok ince düşünülmüş ve titizlikle hazırlanmış. Fiyat bir gece için 9500 TL

Küçük ama rahatlatıcı: KINN, Çin

Singapur'un Çin Mahallesi'ndeki Brütalist bir binanın içinde son derece şaşırtıcı ve dingin bir iç mekan sunan KINN 2021 yılında açılmış. Yumuşak minimalist olarak tanımlanan bir konsepte dayanıyor. KINN Capsule, sakinleştirici şeftali tonlarında boyanmış duvarları ve bembeyaz nevresimlerle kapsül konseptine Zen bir yaklaşım sunuyor. Mekanın kokusu bile, İskandinav ormanlarının kır çiçeklerini çağrıştıracak şekilde tasarlanmış. Bu özel ev kokusunun havada asılı kalması kentsel ve yorucu hayata adeta bir panzehir gibi. Perdeleri karartılan toplam 72 kapsül mevcut ancak ortam yatakhaneden çok butik. 1 gecelik fiyat 1500 lira

Yatmadan önce bir kitap: Suschengliang Hostel, Çin

Doğu Çin'in Zhejiang Eyaletindeki geleneksel bir çiftlik evi, 2019 yılında kapsül pansiyon, kitapçı ve halk kütüphanesi olarak yeniden açıldığında, yerel bambudan yapılmış kitap rafları arasına gizlenmiş tek kişilik küçük yatak boyutundaki 20 adet kapsüle sahip. Çok sayıda küçük sahanlık, yılan gibi kıvrılan yolları hatırlatan zikzaklı merdivenlerle birbirine bağlanıyor. Binayı geceleri bir katedral gibi aydınlatan panellerin arasından görünen yemyeşil dağ manzarası mı büyüleyicidir.

Dolapta uyumak: De Bedstee Hotel

Amsterdam'ın en lüks semtlerinden biri olan Oud Zuid'de, konuklar, dolaplarda uyumak için para ödüyor. De Bedstee Hotel'in konseptine göre, rahat bir uyku köşesi yaratmak için dolap kapaklarının arkasına gizlenmiş bir yatak bulunuyor. Yatakhane pencereleri kırmızı pötikareli perdelerle bezenmiş. Otelin küçük teras bahçesinde dinlenebilir ya da yarım saatlik bir yürüyüşle şehir merkezindeki Rembrandt Evi Müzesi'ne giderek birkaç tarihi mekan görebilirsiniz. Bütçeye uygunluğu, konforu ve merkezi konumuyla bu otel, romantik bir ortam ve tam da sizin gibi gezginler için düşünülmüş tesis olanakları sunuyor.

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