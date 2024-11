Bir uyku laboratuvarı: Nine Hours, Japonya

Batıdaki Fukuoka'dan kuzeydoğudaki Hokkaido adasına kadar Japonya genelinde 13 otelden oluşan bir zincir olan Nine Hours'un alışılmadık bir yan ürünü var: Uyku verileri. Konuklar, sensörlerin nefes alıp vermekten yüz ifadelerine kadar her şeyi algılayarak kalp atış hızlarını takip eden, uyku apnesini tanımlayan ve hatta horlamayı izleyen bir uyku raporu oluşturduğu bir hizmete kaydolabiliyor. Yeni veya düşük bütçeli bir konaklamanın genellikle konfordan daha öncelikli olduğu bir sektörde, Nine Hours'un misafirlerinin ne kadar iyi uyuduğuyla ilgilenmesi onu diğerlerinden ayırıyor. Otel bu klinik temayı sürdürürken, şık, parlak uyku kapsülleri bir bilim kurgu filmi setindeymişsiniz hissi veriyor. Otelin adı, oda kirasını 9 saatle sınırlandıran, 8 saati uykuya, 1 saati de yıkanma ve giyinmeye ayıran maliyet düşürücü konseptine atıfta bulunuyor. Sadece kestirmek mi istiyorsunuz? Saatlik ücretlerimiz de mevcut. 1 gecelik fiyat 2700 lira