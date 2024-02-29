Yediğimizde mutlu eden 25 besin
Yemek yediğimiz zaman mutlu hissetmemiz tesadüf değil...
Serotonin hem ruh hali hem de iştah metabolizmasında önemli rol oynar. Eksikliği uykusuzluk, yeme bozukluğu, depresyon, migren ve hatta obeziteyi tetikler. Egzersiz yapmak, güneş ışığından faydalanmak, stresten uzak durmak, dengeli ve yeterli beslenmek serotonin hormonunu artırır.
MUTLU EDEN BESİNLER
Kırmızı pul biber
Sivri acı yeşilbiber, kırmızı pul biber gibi acı besinleri tüketmek mutluluk veren endorfin maddesinin salgılanmasını sağlar. Salatanıza, yemeğinize veya yoğurda pul biber ekleyerek tüketebilirsiniz. Sonbaharda depresyona karşı savaşmak adına da pul biber tüketebilirsiniz.
Sarımsak
Nefesimizi kötü kokuttuğunu düşündüğümüz için ofis dostu olmayan besinlerden biridir. Kan akışını artırır. Kan akışınız ne kadar artarsa, enerjiniz o kadar artar ve kendinizi bir o kadar mutlu hissedersiniz. Duke Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, sarımsağın içindeki krom pikolinat, adlı mineral, serotonin seviyesini artırıyor. Serotonin hormonu, ağrı hissini azaltıp insanı daha dingin ve mutlu hale getiriyor.
Mantar
Selenyum eksikliği depresyon ve anksiyeteye neden olur. Mantarda selenyum vardır. Ayrıca mantarda yüksek oranda D vitamini bulunur. D vitamini eksikliği de halsizlik ve depresyona neden olmaktadır. Bu nedenle ihtiyacımız olan doğal besinleri ne kadar düzgün alırsak, vücudumuz da ruhumuz da o kadar mutlu olacaktır.
Bitter çikolata
Bitter çikolata beyinde serotonin seviyesini artırır. Stresin de bir numaralı düşmanıdır. Kendinizi kötü hissediyorsanız bir parça çikolata altın ağzınıza. Mutluluk hormonu seratonin anında beyinde dolaşıma çıkar. Çikolatanın içerdiği "penilatilmanın" insanı bulutlara çıkarır. Çikolatada, yeşil çay ve sebze meyvelerde bulunan "flavonoid" adlı madde bol miktarda var. Bu madde kanı sulandırır, kalp hastalıkları riskini azaltır. Çikolata kötü kolesterolün (LDL) okside olarak damar çeperine yapışmasını engelliyor. Tıpkı aspirin gibi kanda pıhtılaşmanın önüne geçiyor. Düzenli tüketenler arasında ölüm olayı yemeyenlere kıyasla yüzde 30 daha geç gerçekleşiyor.
Çikolata yerken bize iyi gelen aslında kakao. Kokusu bile yüzümüzü güldürmeye yeter. Kakao birçok yiyecekten daha fazla antioksidana sahip. Bize mutluluk hormonu endorfin salgılatıyor. Bu harika şeyi çikolata olarak değil, doğal formatı olan kakaodan direkt almak bize şekersiz mutluluk katacak. Dilerseniz süte katıp içebilirsiniz.
Kahve
Kahve de kakao gibi sadece kokusu ile bile dünyamızı değiştirebilir. Kolayca beyne ulaşıp nötronları pozitif yönde etkiler. Konsantrasyon sorunumuzu çözer ve enerji verir ama tabii ki granül kahve değil, çekirdekten öğütülmüş kahve kullanmalıyız. Granül kahveler çok fazla işlemden geçerek kimyasal taşıyorlar.
Kinoa
Kinoa serotoninin öncü maddesi olan triptofan aminoasidi açısından zengin bir besin. Akşam yemeklerinde salata ya da sebze yemekleri içerisinde tüketilen 3 yemek kaşığı kinoa günün stresinin atılmasına ve yemekten keyif almaya yardımcı olur. Kinoa beyaz, kırmızı, siyah renkteki seçenekleriyle kısır, salata, köfte, tahıllı kurabiye ve hafif tatlıların içinde değerlendirilebilir. Buğday, kinoa gibi tahıl içeren diğer salatalardan bir öğün tüketmek stresle baş etmede kolaylık sağlar.
Kabak çekirdeği
20 gr kabak çekirdeğinde 120 mg triptofan bulunur. Kabak çekirdeği yerseniz, içeriği mutluluk veren aminoasit sayesinde serotonin salgılamanıza yardımcı olur. Stresi ve endişeleri önlerken kişinin rahatlayıp sakinleşmenize de yardımcı olur.
Amaranth
Gluten içermez. Protein değeri yüksektir. Amaranth halk arasında “horozibiği” tohumu olarak da bilinir. Kinoa gibi triptofan içeriği yüksektir. İçerdiği protein sayesinde emilimi de arttığından mutluluk veren besinler arasındadır. Akşam yemeklerinde 3 yemek kaşığı amaranth tüketilebilir. Diğer tahıllarla karıştırılarak da kullanılabilir.
Kuru fasulye
Düşük magnezyum seviyeleri düşük enerjiye sebep olur. Haftada en az 2 gün kuru fasulye tüketmek hem enerjinizi yükseltebilir hem de zengin lif içeriği sayesinde uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak zayıflamanıza yardımcı olabilir.
Dondurma
Çok yenirse şişmanlatıyor, az yenirse mutluluğa mutluluk katar. Yaşlanmayı önler. Sütten daha zengin bir besin maddesidir. A, C, D, E vitamini içerir. Çocukların sağlıklı büyümesi ve kemik erimesi sorunu olan kişiler için büyük önem taşır. Beslenme uzmanları dört mevsim tüketilmesini tavsiye ediyor.
Londra Psikiyatri Enstitüsü’nde yapılan araştırmada dondurmanın haz merkezini uyararak keyif ve mutluluk ile bağlantısı şu şekilde açıklanmış. “Soğuk, ağızda hissedildiğinde serinletici ve susuzluğu giderme mekanizmasına etkisiyle kişinin keyifli bir deneyim yaşamasını sağlamaktadır. Çalışmalar, beyindeki haz merkezinin (Orbitofrontal Corteks) dondurma yenildiği zaman aktif olduğunu göstermektedir. Kişinin kendini iyi hissedip mutlu olması daha sağlıklı ve psikolojik fonksiyonlarda pozitif anlamda iyileşme sağlamasına sebep olmaktadır. Ayrıca çalışmalar küçük aralıklı mutlulukların bizi, büyük ve daha nadiren olanlardan daha çok mutlu ettiğini göstermektedir. İşte bu nedenle 7'den 77'ye herkesi dondurma gördüğünde bile mutluluk kaplıyor.
Ispanak
Ispanak folki asit deposudur. Folik asit de depresyonu hafifletir ve yorgunluğu azaltır. Ispanağı ocakta az süre pişirmeniz ve pişirme esnasında tencerenin kapağını çok sık açmamanız gerekir. Çünkü ısı ile fazla temas ettiğinde birçok vitamin ve mineral kaybına uğrar. Ispanağı çiğken salatalarınıza doğrayarak vitaminlerden daha yüksek oranda yararlanabilirsiniz.
Yumurta
En değerli protein kaynaklarından biri olan yumurta aynı zamanda mutluluğunda kaynağı olarak bilinir. Omega-3 yağ asitleri, çinko, B vitaminleri ve iyodür ve protein ile yüklü çok faydalı bir besin. Ruh halinizi düzeltmeye yardımcı. Kişiyi uzun süre tok ve enerjik tutuyor. Günde 1 adet yumurta, mutluluk verirken, zayıflamaya da yardımcı oluyor. Ancak mutluluk etkisini daha da artırmak için yanında 3 yemek kaşığı lor peyniri ve 1 dilim yulaf veya çavdar ekmeği de tüketilebilir. Yumurtayı pişirme şekliniz de vitaminlerden faydalanmak için oldukça önemli. Haşlama yumurta yapıyorsanız gri halka oluşmayacak şekilde kaynatmaya çok dikkat edin. Tavada yumurta yapacaksanız yanmaz tavada yapmaya özen gösterin. Yağı yakarak yumurtayı tavaya kırmayın.
Kefir
Probiyotikler sağlığımız ve mutluluğumuz için hayati önem taşır. Çünkü mutlu bağırsak demek mutlu bireyler demek. Beynimiz ve bağırsaklarımız mide sinirlerimiz aracılığı ile iletişim halindeler. Probiyotiklerle doyan ve mutlu olan bağırsaklarımız, beynimize de mutluluk sinyalleri göndermekte. Kefir, bağırsak sağlığı için önemli olan probiyotik bakteriler açısından oldukça zengin. İçerdiği enzimler sayesinde sağlıklı bir bağırsak fonksiyonu sağlıyor. Fermente bir süt ürünü olduğu için laktoz oranı düşük olan kefiri, gaz problemi olanlar da rahatça tercih edebilir. Ayrıca kefir B12 vitamini ile D vitaminini de içeriyor ve günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayabildiği için depresyona karşı da fayda sağlayabiliyor. Günlük beslenmenize en azından 1 bardak kefiri ilave edebilirsiniz.
Portakal
C ve B vitamini açısından zengin olan portakal, insana dinamizm verir. Portakal içindeki C vitamini ince ve kalın damarların yumuşak kalmasını sağlar. Vücuttaki direnci artırır. Kanın durulmasına ve temizlenmesine yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır. Portakal reçeli ise karaciğeri çalıştırır.
Zerdeçal
Doğu Asya mutfağında kullanımıyla bilinen sarı baharat, ruh halini artıran ve depresyonla mücadele eden kurkumin içeriyor. Her gün 1 tatlı kaşığı kullanımının hem mutlulukla hem de sağlıkla oldukça yüksek bir bağlantısı var. Özellikle kış sebzeleri olan karnabahara, pırasaya veya lahana yemeğine oldukça yakışan bir baharattır. Aynı zamanda, yumurtanızda veya salatalarınızda kullanabilir, yoğurdunuzun içine ilave ederek ara öğün olarak tercih edebilirsiniz.
Üzüm
Üzümde yüzde 20 oranında direkt olarak kana karışan şeker vardır. Bedenen ve zihnen çalışanlar için iyi bir gıdadır. Üzümdeki bol demir kan yapar. Yüz ve boyuna taze üzüm suyu sürülüp 10 dakika sonra yıkanırsa cilde dirilik verir.
Muz
Muz kokusuyla bile mutluluk verir. Aynı zamanda yüksek tansiyonun dengelenmesinde ve kalp damar sağlığının korunmasını da sağlar. Küçük boy muz ve 1 bardak süt ile kan şekerini dengeleyebilirsiniz. Tam bir endorphin deposudur. Kendinizi, güçsüz ve sinirli hissediyorsanız bir muz yiyin. Kalsiyum ve magnezyum içeren bu meyve strese karşı birebir. Sinir hastalığı olanlar için her gün yemek arası saatlerde tüketilmesi gereken bir besindir. Serotonin içeriği yüksek olan bir meyvedir. Ara öğün olarak günde 1 tane tüketilebilir.
Balık
İçerdiği yüksek omega 3 sayesinde hem serotonini arttırarak mutluluk verir hem de beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasına destek olur. Kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterol yükselmesine katkı sağlar. Balık yiyerek kalp-damar sağlığı da korunmuş olur. Ayrıca zayıflama programı içerisinde olanlar için haftada 2-3 gün balık tüketmek kilo vermeye yardımcıdır.
Süt
Protein ve kalsiyum kaynağı olan süt yağlanmanın azalmasını sağlarken, hazımsızlık problemine de iyi gelir. Süt ve süt ürünleri insanların kendini daha iyi hissetmesini de sağlar. Ara öğünlerde tüketilecek bir kase yoğurt ve yanında taze meyve, güne daha zinde devam etmeyi sağlar. Kan şekerini dengeleyen süt ve süt ürünlerini ara öğünlerde tüketerek açlık krizlerinin önüne geçmek mümkün.
Çilek
Çilek mineral bakımından çok zengindir. Bu da serotonin hormonu salgılanmasını artırır. C vitamini deposu olan çilek, önde gelen afrodizyaklar arasında yer alır. Çilek bütün salgı bezlerini çalıştırarak vücuda gençlik ve kuvvet kazandırır. Yüksek tansiyonu düşürür, damarları temizler. Kansere karşı korur, böbrekte kum ve taş oluşmasını önler.
Ceviz
Başta ceviz olmak üzere fındık, çiğ badem, fıstık gibi kuruyemişler seratonin açısından zengindir. Günde 2-3 ceviz tüketmek kişinin steresinin azalmasına ve kendini daha mutlu hissetmesine yardımcı olur. Şaşırabilirsiniz fakat, badem kan akışına yardım eden amino asitlerle yüklüdür. Sarımsak gibi gün boyunca enerjinizi yüksek tutar. İşe giderken yanınıza bir miktar badem alın. Ara öğünlerde sizin için atıştırmalık olabilir. Eğer tek başına sevmiyorsanız sabah kahvaltınızda mısır gevreğinizin içine atabilirsiniz. Çiğ ceviz iyi bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum eksikliği de depresyona yol açan nedenlerden biridir. Ayrıca ceviz iyi bir antioksidan kaynağıdır ve düşük karbonhidrattır. Düşük karbonhidratlı yiyecekler insülin dalgalanması engeller. İnsülin denge sorunu yaşayanlar genelde sinirli, huysuz ve mutsuz olurlar.
Demir, bakır, selenyum, magnezyum, çinko, potasyum, fosfor gibi minerallerin doğal kaynağı olan fıstık kalbimizin yanı sıra, beyin sinir sistemi, kas ve kemiklerimizin dostudur. Tuzsuz olanından her gün 10-15 adet yenilebilir.
Ay Çekirdeği
Hem çiğneme refleksini harekete geçirmesi hem de yüksek serotonin oranıyla stresi azaltan önemli bir yiyecektir. İçeriğindeki magnezyum sayesinde kas ve sinirlerin normal fonksiyonlarını yerine getirebilmelerini sağlar, kalp ritmini düzenler. Kabak çekirdeği triptofan zenginliği açısından en iyi gıda kaynaklarından biridir. Triptofan da sakinleştirici bir etkiye sahip olup hem rahatlatıcıdır hem de seratonin salgılanmasına yardımcı olur. Ara öğün olarak tercih edecekseniz mutlaka porsiyon kontrolü yapmaya özen gösterin. Yağlı tohumlardan olan ve kalorisi oldukça yüksek olan kabak çekirdeğinin 1 porsiyonunu 1 küçük avuç alabilirsiniz.
Bezelye
Ana öğünlerden birinde bezelye tüketmek kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Bezelye serotonin seviyesini yükseltmek için önemli bir kaynaktır.
Peynir
Kahvaltıda peynir tüketerek güne, serotonin içeren bir öğünle başlamak ve gün boyu daha enerjik ve mutlu olmaya fayda sağlar. Miktarı kilo artışına neden olabilecek kadar çok olmamalıdır.
Kuru İncir
Serotonin içeren kuru meyvelerin başında kuru incir gelir. Ara öğün olarak tercih edilen kuru incir kan şekerini düzenleyerek kaygı seviyesini azaltır.