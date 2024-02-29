Bitter çikolata

Bitter çikolata beyinde serotonin seviyesini artırır. Stresin de bir numaralı düşmanıdır. Kendinizi kötü hissediyorsanız bir parça çikolata altın ağzınıza. Mutluluk hormonu seratonin anında beyinde dolaşıma çıkar. Çikolatanın içerdiği "penilatilmanın" insanı bulutlara çıkarır. Çikolatada, yeşil çay ve sebze meyvelerde bulunan "flavonoid" adlı madde bol miktarda var. Bu madde kanı sulandırır, kalp hastalıkları riskini azaltır. Çikolata kötü kolesterolün (LDL) okside olarak damar çeperine yapışmasını engelliyor. Tıpkı aspirin gibi kanda pıhtılaşmanın önüne geçiyor. Düzenli tüketenler arasında ölüm olayı yemeyenlere kıyasla yüzde 30 daha geç gerçekleşiyor.

Çikolata yerken bize iyi gelen aslında kakao. Kokusu bile yüzümüzü güldürmeye yeter. Kakao birçok yiyecekten daha fazla antioksidana sahip. Bize mutluluk hormonu endorfin salgılatıyor. Bu harika şeyi çikolata olarak değil, doğal formatı olan kakaodan direkt almak bize şekersiz mutluluk katacak. Dilerseniz süte katıp içebilirsiniz.