Ajda'dan yumurtalı tarif

Bugün mutfakta yılların eskitemediği bir isim var: Ajda Pekkan. Aynur Tartan'ın Bak Mutfakta Kim Var? kitabında Ajda Pekkan, kahvaltılarının vazgeçilmezi haline gelmiş yumurta ve ıspanakla yaptığı bir tarifi veriyor.

Giriş: 11.08.2025 - 03:35
Benim en sevdiğim öğün kahvaltıdır. Güne güzel başlamak için kahvaltı en önemli unsurdur.

Kahvaltı masam, beyaz kolalı örtüler serilmiş, kır çiçekleriyle renklendirilmiş, şık kahvaltı takımları yerleştirilmiş, peçetesi, tuzluğu, biberliği eksik olmayan bembeyaz bir masadır. Kahvaltı sofrası, hayata yani güne aydın başlamak gibi tertemiz, bembeyaz ve aydınlık olmalıdır.

Akşam sofrası gibi değildir kahvaltı sofrası... İnsana moral vermeli; aydınlık, ferah, enerjik olmalıdır. Zengin çeşitler sunmalıdır. Öyle akşamdan kalmış bir görüntü sergilememelidir.

Kahvaltımın en önemli unsuru peynirdir. Peynir konusunda hassas bir damak tadım vardır. Titizimdir. Beyazpeynir, olmazsa olmazımdır. Keçi peynirinden de vazgeçemem. Organik, ev yapimi, mevsimine uygun reçeller severim.

Yumurta benim için çok önemlidir. Natürel yumurta olsun isterim ve nasıl pişerse pişsin; omlet, haşlama ya da her neyse, usulüne uygun pişmelidir. Yumurta pişirmek, öyle kolay bir iş değildir. Zamanını ayarlamak tecrübe ve dikkat ister...

Güzel, demlenmiş bir çay da oldu mu, güne keyifsiz başlamak diye bir şey olamaz...

Doğayla baş başa edilen kahvaltılarda taze domatesler, körpe salatalıklar, biberler, mis kokulu maydanoz ve nanelerden vazgeçemem. Meyveler, kuruyemişler eklerim kahvaltıma... Ama tahıllari, tahil gevreklerini de severim. Besin değeri açısından yüksek, doyurucu kahvaltılıklardır.

Sofralarım, mutfağım, yemeklerim de aslında müziğime benzer. Özel hayatımın diğer alanlarında olduğu gibi mutfakta da titizimdir, estetik değerlerimden vazgeçmem. Yemeklerimin niteliği, besin değerleri, lezzeti kadar nasıl sunulduğu, masa düzeni, tabaktaki sunumu da önemlidir. Detaycılığım mükemmellik tutkum, mutfağıma da yansır.

Belki de bu nedenle en sevdiğimi öğün kahvaltıdır. Çünkü en zengin çeşitli, en keyifli öğündür. Tadını çıkara çıkara, aceleye getirmeden yapmak gerekir... Hayatla bağlantı, şık ve güzel bir kahvaltıyla başlar...

Ben sizinle mutfakla ilgili bir sırrımı da paylaşmak isterim; küçükken en çok sevdiğim şey, annemin yaptığı kekin hamurundan annem görmeden, kek fırına girmeden bir kase aşırmak olurdu. İlk zamanlar annem büyük bir özenle yaptığı kekin neden kabarmadığına pek anlam veremezdi, ancak anneme yakalanmam çok da uzun sürmedi... Artık, kabarmayan kekin suçlusu bulunmuştu. Şimdi de evimizde yardımcılarımın yaptığı kekler kabarmıyor!..

Şimdi size vereceğim tarif de kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtayla yapılan bir lezzet..

FÜMELİ ISPANAKLI YUMURTA

  • Yumurta
  • Tereyağı
  • Ispanak
  • Füme
  • Zeytinyağı
  • Limon
  • Tost ekmeği
  • Sirke
  • Derin bir tencereye 3 bardak su koyalım, kaynadıktan sonra içine 1 çorba kaşığı sirke ilave edelim.
  • Kaynayan suyun içine kişi sayısına göre yumurta kıralım. Yumurtanın beyazı sertleşip sarısı kayısı kıvamına gelince bir kevgir yardımıyla sudan çıkaralım.
  • Ayrı bir yerde yarım bağ ıspanağı yıkadıktan sonra, doğrayarak teflon tavada az bir zeytinyağında kavuralım.
  • Yine ayrı bir yerde 5 dilim somon fümeyi yağsız tavada çevirelim.
  • Tost ekmeklerinden, büyük bir bardak yardımıyla daireler elde edelim. Elde ettiğimiz daireleri ekmek kızartıcıda kızartalım.
  • Kızarttığımız ekmekleri servis tabağına alıp, üzerine ıspanak, ıspanağın üzerine somon, somonun üzerine de yumurtayı koyalım. En üstüne de hazırladığımız sosunu dökelim.

Sosun hazırlanışı: 3 yumurta sarısını çırpalım. 20 gr tereyağını benmari usulü eritelim. Çırpılmış yumurtaya yavaş yavaş ilave edelim. İçine de yarım limon suyunu ilave ederek hepsini birlikte karıştıralım

Afiyet olsun...

Nilüfer Açıkalın'dan sade kek tarifi
Nilüfer Açıkalın'dan sade kek tarifi
Müjdat Gezen'den Hünkarbeğendi
Müjdat Gezen'den Hünkarbeğendi
Yumurtayı farklı şekillerde nasıl pişirirsiniz?
Patatesli yumurta 
Patatesli yumurta 

Malzemeler

2 adet patates 2 adet yumurta 1 çay kaşığı tuz, karabiber 4 demet maydanoz Zeytinyağ

Nasıl yapılır? 

Patatesler soyulup küp küp doğranır. Ocağa alınan tavaya önce sıvı yağ sonra patatesler atılır ve kızartılır. Patatesler kızarınca yumurta kırılır, tuz ve karabiber eklenir. Üzeri kapakla kapatılarak pişirilir. Süslemede kullanacağınız maydanozları da ince ince kıyıp bir kenarda bekletin. Afiyet olsun...

<strong>Yumurta kapama</strong>
Yumurta kapama

Malzemeler

4 adet yumurta 1 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber, tuz

Nasıl yapılır?

Yumurtaları haşlayın, kabuklarını soyup ikiye bölün. Tereyağını tavada eritin. Tereyağının üzerine yumurtaları düz tarafları tavaya bakacak şekilde dizin. Pul biber, tuz, karabiber, saçak peyniri tavaya ekleyin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Afiyet olsun...

İspanyol omleti
İspanyol omleti

Malzemeler (4 kişilik)

4 adet patates 4 çorba kaşığı zeytinyağı 2 adet orta boy kuru soğan (yarım ay şeklinde doğranmış) 4 adet yumurta 3 dal taze yeşil soğan sapları Tuz ve çekilmiş tane karabiber

Nasıl yapılır?

Patatesleri yıkayıp kurulayıp soyun, ince halkalar halinde doğrayın. Tencereye soğuk su doldurun, tuz ve patatesleri ilave edin. Su kaynadıktan sonra orta ateşte 5 dakika pişirin. Zeytinyağını bir tavada kızdırın, soğanları kavurup patatesleri ilave edin: Patatesler pembeleşinceye kadar orta ateşte 5-6 dakika kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ekleyin, ateşten alın. Kavurma işlemini yaparken devamlı karıştırın. Karıştırma kabının içinde yumurtaları çırpın, kavrulmuş patates ve soğanları yumurtalara katın. Tavanızı ateşe koyun, biraz kızdırın. Patatesleri ve yumurtaları tavaya dökün. Omletin bu yüzünü 2-3 dakika pişirin, daha sonra diğer yüzünü de 2-3 dakika pişirin. Ateşten alın, omlet ılıdıktan sonra dilimleyip taze yeşil soğanın sapları ile süsleyerek servis edin.

Sahanda pastırmalı yumurta
Sahanda pastırmalı yumurta

Malzemeler 

2-3 ince dilim pastırma 2 yemek kaşığı su Yarım yemek kaşığı tereyağı 2 adet yumurta

Nasıl yapılır?

Sahana pastırmalar özenle dizilir. Su ve tereyağı ilave edilir. Sahanın ağzı kapanıp 2-3 dakika kaynatılır. Yumurtalar tek tek kaseye kırılır. Arkasından pastırmaların üzerine dikkatlice boşaltılır. Ağzı tekrar kapatılır ve 8-10 saniye beklenir. (Bu sırada saniyeler sayılır.) Kapak açılır ve beyazlar pişince ocaktan alınır. Sıcak olarak servis yapılır.  

Bu tarif, kıyma veya beyaz peynirle de hazırlanabilir. Servise gidecek tabak ısıtılmış olmalıdır. Doğrudan sahanla da servis yapılabilir. Kullanılacak tavalar bakır malzemeden yapılmış ise kalaylı, çelik malzemeden yapılmış ise çizilmemiş olmalıdır.

<strong>Yumurtalı ekmek</strong>
Yumurtalı ekmek

Şeflerin tercihi ekşi mayalı ekmek. Çıtır çıtır, nar gibi kızarmış yumurtalı ekmek yemek istiyorsanız ekmeğinizin gerçekten bayat olmasında fayda var. Yumuşak ekmek çok fazla yumurta çektiği için içi ıslak kalır. 1 adet bayat ekmeği 2 parmak kalınlığında dilimleyin. Küçük bir kaseye yumurtalarınızı teker teker kırıp geniş ve derin bir kasede birleştirin. İyice çırpın. Tuz ile lezzetlendirin. Orta ateşteki derin bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve iyice kızdırın. Ekmekleri yumurtalı karışıma batırın. Kızgın yağda arkalı önlü altın sarısı bir renk alana kadar kızartın. Servis tabağına aldığınız yumurtalı ekmeklerinizi peynir ve domatesle afiyetle yiyin.

Ispanaklı frittata (İtalyan omleti) 
Ispanaklı frittata (İtalyan omleti) 

Malzemeler

4 yumurta 250 gram süzme peynir 2 diş sarımsak Yarım su bardağı eski kaşar 300 gram ıspanak 1 adet kırmızı biber 10 adet cherry (kiraz) domates 1 yemek kaşığı zeytinyağı 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı Tuz Yarım tatlı kaşığı pul biber Yarım tatlı kaşığı karabiber Bir tutam maydonoz

Ispanaklı frittata nasıl yapılır? 

Fırınınızı 170 derecede önceden ısıtın. Büyükçe bir kasenin içerisine ilk yumurtaları daha sonra da baharatları ve yağı ekleyip çırpın. Daha sonra peynirleri, doğranmış kırmızı biberi ve ıspanağı ekleyip karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın kabına karışımı dökün ve üzerine ortadan ikiye kesilmiş domatesleri dizin. 35-40 dakika önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Arzu ederseniz üzerini maydonozla süsleyin. İtalyan omletiniz hazır! Afiyet olsun...

Çılbır
Çılbır

Malzemeler 

2 adet yumurta 5 su bardağı su 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

Üzeri için

1 kase yoğurt 1 tatlı kaşığı nane ve pul biber

Nasıl Yapılır? 

Derin bir tencerede su kaynatın ve ocağın altını kısın. Ardından kaynayan suyu karıştırarak girdap oluşmasını sağlayın. Yumurtaları, dağılmasını önlemek için bir kasenin içine tek tek kırıp tencere içindeki girdabın içine yavaşça bırakın. Pişen yumurtaları servis tabağına alın. Bu işleme yumurtayı poşelemek denir. Üzerine çırpılmış yoğurt ve nane ile pul biber dökerek servis edildiğinde ise meşhur çılbır haline dönüşür. Afiyet olsun...

Menemen 
Menemen 

Malzemeler 

3 domates 3 adet yeşil biber 1 çay kaşığı tuz 3 adet yumurta Karabiber ya da kimyon Soğanlı yapacaksanız 1 adet ince kıyılmış soğan Sucuklu yapacaksanız 7-8 dilim sucuk Kaşarlı yapacaksanız küçük bir 1 kase rendelenmiş kaşar 


Nasıl yapılır?

Yeşil biberleri ince ince dilimleyip yağda rengi dönene dek pişirin. (Yakmamaya özen gösterin.) Ardından küp küp doğranmış ya da rendelenmiş domatesleri ekleyin. Domatesler pişerken dilediğiniz baharatları ve tuzu ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekmeye başlarken ve tamamen yumuşamışken yumurtaları da kırıp karıştırın. Yumurtalar piştiğin de menemeniniz yemeye de hazır demektir. Menemeni yumurtasız olarak da yiyebilirsiniz. Domates piştikten sonra ocaktan alınıp da servis edilebilir. 

* Eğer menemeni soğanlı yapacaksanız; en başta biberlerle beraber ince ince doğranmış bir soğanı da malzemelere eklemelisiniz.

* Kaşarlı istiyorsanız menemenin yumurtası pişmeye yakın kaşar rendesinin tamamını menemenin üzerine boşaltın ve tavanın üzerini de bir kapakla kapatıp 1 dakika ateşte ve 1 dakika da ocağı kapatıp bekleterek pişirin.

* Sucuklu menemen yapmak isterseniz de biberden sonra yarım ay şeklinde dilimlenmiş sucukları ekleyip pişirmelisiniz. Sonra sırayla domates ve yumurta eklenebilir. 

Tüm bu seçeneklerden kendi menemen tarifinizi de oluşturabilirsiniz. Menemen piştikten sonra üzerine kekik serpip tava ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Avokadolu yumurta
Avokadolu yumurta

Malzemeler

1 adet avokado 2 adet yumurta 2 dilim ekmek Limon Karabiber Tuz Zeytinyağı Pul biber


Yapılışı

Tavanın içerisinde tereyağımızı eritelim. 2 adet yumurtamızı göz şeklinde kırıp iyice pişirelim. 

Kızartmış olduğumuz ekmeklerin üzerine kabuğunu soyup dilimlediğimiz avokadoları dizelim. Üzerine karabiber, tuz, biraz limon ve zeytinyağı ekleyelim. İsteğe göre acı seviyorsanız pul biber de serpebilirsiniz. Tavada pişen yumurtamızı da avocadoların üzerine koyduktan sonra servis edebiliriz.

Krep
Krep

Malzemeler

2 adet yumurta 1 buçuk su bardağı un 1 su bardağı süt Bir tutam tuz 1 çay kaşığı karbonat  Pişirmek için sıvı yağ


Nasıl yapılır?

Tüm malzemeler tek tek eklenerek aralarda karıştırma molası vererek çırpılmalı. Kekten daha sulu bir hamur elde edeceksiniz. İyice çırpıp içinde unun top top kalmadığına emin olun.

Orta boy bir tavaya sıvı yağ sürün. Sürün diyoruz çünkü krep çok az yağ ile pişebilir. Yumurta fırçası ya da peçete yardımı ile yağı sürmek daha sağlıklı krepler pişirmenize fayda sağlar.

Ölçü için çorba kepçesi kullanabilirsiniz. Bu sayede tüm krepleriniz aynı ölçülerde olacaktır. Bir kepçe aldığınız krep hamurunu yağ sürdüğünüz tavaya dökün. Tavanın taban şeklini alana kadar hamuru bilek hareketlerinile yayın. Kaşık yardımı da alabilirsiniz.

Ancak pişirmeyi etkileyeceğinden kaşıksız şekil verilmesi önerilir. Bir tarafı pişen krep hemen ters çevrilecek iki tarafının da eşit şekilde pişmesini sağlayın. Unutmayın krep çok hızlı pişer bu nedenle krep pişirirken başka işlerle uğraşmayın. Pişen krepleri düz bir servis tabağında üst üste sıralayın.

Pankek
Pankek

Malzemeler

1 adet yumurta 1 su bardağı un 1 çay bardağı sıvı yağ 1 paket kabartma tozu 4 su bardağı yoğurt 1,5 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı şeker 1 çay kaşığı karbonat


NASIL YAPILIR?

Derin bir kapta tüm malzemeleri karıştırın. Tel çırpıcı ile pürüzsüz ve cıvık bir hamur elde edeceksiniz.

Tavayı ocağa alın, yağlayıp ısıtın. Ardından hazırladığınız hamurdan bir kaşık kadar koyup yuvarlak bir şekil almasını sağlayın.

Arkalı önlü pişirin, tüm hamur bitene dek bu işlemi tekrar edin. Reçel, bal ve çilek gibi meyvelerle beraber tüketebilirsiniz.

Çıtır yumurta
Çıtır yumurta

Malzemeler

2 adet yumurta (1 tanesi kesede çırpılacak) 1 şeker kaşığı üzüm sirkesi 1 çimdik kaşığı tuz Su


Üzeri için;

1 yumurta 1 çay bardağı un (bulamak için) 1 çay bardağı bardağı ekmek kırıntısı 2 dal taze biberiye


Nasıl yapılır?

2 yumurtanızı haşlayacak birini de üzerine bulamak için kullanacaksanız. Bu nedenle öncelikle su ile doldurduğunuz derin bir tencereye sirkenizi koyup kaynatın. Kaşık yardımı ile suda girdap oluşturup kaseye kırdığınız yumurtayı yavaşça bu girdaba bırakın. Yumurtanız pişince dışarı çıkarın. 3 kase ayarlayın. Birine un, diğerine çırpılmış yumurta, son kalana da ekmek kırıntısı ile biberiyeyi koyun. Pişen yumurtalarınızı önce una sonra çırptığınız yumurtaya bulayın. Son olarak taze biberiye ile ekmek kırıntılarının olduğu kaseye bulayın. Yağda 2 dakika arkalı önlü altın rengi olacak şekilde kızartın. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun...

Kavurmalı yumurta
Kavurmalı yumurta

Malzemeler 

250 gram kavurma 2 adet yumurta 1/2 çay kaşığı tuz


Servisi için: 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber


Nasıl yapılır? 

Kavurma etini elinizle ya da bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırın. Kullanacağınız tava ya da sahanı ocakta kızdırın. Kavurma parçalarını renk alana ve yağını bırakana kadar orta ateşte kavurun. Kişi sayısı ile doğru orantılı olarak kullanacağınız kadar yumurtayı sarısını dağıtmadan dikkatli bir şekilde tek tek tavaya kırın. 

Yumurta beyazlarının tavanın geneline yayılmasını sağlayın. Tuzu yumurtaların üzerine de gelecek şekilde serpiştirin. Arzuya göre tavanın üzerine büyük boy, cam bir kapak kapatın. Yumurta beyazları koyulaşıp, sarıları göz göz olana kadar yumurtaları kısık ateşte pişirin. Kavurmalı yumurtanız hazır! Afiyet olsun.

Şakşukalı yumurta
Şakşukalı yumurta

Malzemeler

1 patlıcan 3 biber 3 domates 1 soğan 1 diş sarımsak 1-2 yemek kaşığı domates sosu (yoksa domates sayısını arttırın) 5 yumurta Tereyağ, zeytinyağ Tuz, kırmızı pul biber, karabiber

Yapılışı

Patlıcanı soyup küp küp doğrayalım ve tuzlu suda biraz bekletelim.

Soğanı doğrayalım ve biraz zeytinyağ ile tavada çevirelim. Rendelediğimiz sarımsağı, küp doğradığımız domatesleri ve domates sosunu tavaya ekleyelim. Yarım çay bardağı kadar sıcak su ekleyelim ve suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirelim

Bu arada patlıcanları iyice kurulayıp başka bir tavada az yağ ile çevire çevire kızartalım. Suyunu çeken sosa patlıcanı ekleyelim ve 1 tatlı kaşığı kadar tereyağ da koyup karıştıralım.

Zevkimize göre baharatlarını katalım. Suyunu iyice çektikten sonra yumurtaları kırmak için kaşık yardımı ile yuvalar açalım ve yumurtaları kıralım.

Afiyetle

Ispanaklı yumurta
Ispanaklı yumurta

Malzemeler

Ispanak 4 yumurta Tereyağ Tuz Karabiber ve pulbiber

Nasıl yapılır?

Tereyağını tavada eritin. Üzerine sirkeli ya da karbonatlı suda bir süre bekletip yıkadığınız ve ince ince doğradığınız ıspanakları atın ve kavurun. Üzerine yumurtaları kırın ve bir süre bu şekilde pişirin. Daha sonra üzerine baharatlarını ekleyin. İsterseniz tavadaki yumurtayı ters yüz yapıp üstünü de nar gibi kızartabilirsiniz.

Mevsim sebzesi olduğu için yukarıdaki tarifin aynısını kereviz yaprağı ile de yapabilirsiniz. Hem çok faydalı hem müthiş lezzetli oluyor. 

