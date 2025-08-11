Ajda'dan yumurtalı tarif
Bugün mutfakta yılların eskitemediği bir isim var: Ajda Pekkan. Aynur Tartan'ın Bak Mutfakta Kim Var? kitabında Ajda Pekkan, kahvaltılarının vazgeçilmezi haline gelmiş yumurta ve ıspanakla yaptığı bir tarifi veriyor.
Benim en sevdiğim öğün kahvaltıdır. Güne güzel başlamak için kahvaltı en önemli unsurdur.
Kahvaltı masam, beyaz kolalı örtüler serilmiş, kır çiçekleriyle renklendirilmiş, şık kahvaltı takımları yerleştirilmiş, peçetesi, tuzluğu, biberliği eksik olmayan bembeyaz bir masadır. Kahvaltı sofrası, hayata yani güne aydın başlamak gibi tertemiz, bembeyaz ve aydınlık olmalıdır.
Akşam sofrası gibi değildir kahvaltı sofrası... İnsana moral vermeli; aydınlık, ferah, enerjik olmalıdır. Zengin çeşitler sunmalıdır. Öyle akşamdan kalmış bir görüntü sergilememelidir.
Kahvaltımın en önemli unsuru peynirdir. Peynir konusunda hassas bir damak tadım vardır. Titizimdir. Beyazpeynir, olmazsa olmazımdır. Keçi peynirinden de vazgeçemem. Organik, ev yapimi, mevsimine uygun reçeller severim.
Yumurta benim için çok önemlidir. Natürel yumurta olsun isterim ve nasıl pişerse pişsin; omlet, haşlama ya da her neyse, usulüne uygun pişmelidir. Yumurta pişirmek, öyle kolay bir iş değildir. Zamanını ayarlamak tecrübe ve dikkat ister...
Güzel, demlenmiş bir çay da oldu mu, güne keyifsiz başlamak diye bir şey olamaz...
Doğayla baş başa edilen kahvaltılarda taze domatesler, körpe salatalıklar, biberler, mis kokulu maydanoz ve nanelerden vazgeçemem. Meyveler, kuruyemişler eklerim kahvaltıma... Ama tahıllari, tahil gevreklerini de severim. Besin değeri açısından yüksek, doyurucu kahvaltılıklardır.
Sofralarım, mutfağım, yemeklerim de aslında müziğime benzer. Özel hayatımın diğer alanlarında olduğu gibi mutfakta da titizimdir, estetik değerlerimden vazgeçmem. Yemeklerimin niteliği, besin değerleri, lezzeti kadar nasıl sunulduğu, masa düzeni, tabaktaki sunumu da önemlidir. Detaycılığım mükemmellik tutkum, mutfağıma da yansır.
Belki de bu nedenle en sevdiğimi öğün kahvaltıdır. Çünkü en zengin çeşitli, en keyifli öğündür. Tadını çıkara çıkara, aceleye getirmeden yapmak gerekir... Hayatla bağlantı, şık ve güzel bir kahvaltıyla başlar...
Ben sizinle mutfakla ilgili bir sırrımı da paylaşmak isterim; küçükken en çok sevdiğim şey, annemin yaptığı kekin hamurundan annem görmeden, kek fırına girmeden bir kase aşırmak olurdu. İlk zamanlar annem büyük bir özenle yaptığı kekin neden kabarmadığına pek anlam veremezdi, ancak anneme yakalanmam çok da uzun sürmedi... Artık, kabarmayan kekin suçlusu bulunmuştu. Şimdi de evimizde yardımcılarımın yaptığı kekler kabarmıyor!..
Şimdi size vereceğim tarif de kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtayla yapılan bir lezzet..
FÜMELİ ISPANAKLI YUMURTA
Sosun hazırlanışı: 3 yumurta sarısını çırpalım. 20 gr tereyağını benmari usulü eritelim. Çırpılmış yumurtaya yavaş yavaş ilave edelim. İçine de yarım limon suyunu ilave ederek hepsini birlikte karıştıralım
Afiyet olsun...