Cadılar Bayramının sembolü balkabağı. Cadılar bayramı için balkabağı oymak 19. yüzyılda İrlanda'da başlamış daha sonra tüm dünyaya yayılmış bir gelenek. Geleneğe göre balkabağının içi boşaltılıp gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak kötü ruhlar kovalanıyor.Son yıllarda Türkiye’de de cadılar bayramına ilgi giderek artıyor. Pek çok ülke ekim kasım aylarında ulusal balkabağı festivalleri düzenlerken bizde de bu çok faydalı balkabağından çorba, yemek, reçel, mücver, tarator ve çeşit çeşit tatlılar yapılır.