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Kötü ruhları kovan Balkabağı Bahçesi

İtalya'nın Napoli kenti Avrupa'nın en büyük Balkabağı Bahçesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Giriş: 31.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 02.11.2024 - 01:25
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Keşfet Kötü ruhları kovan Balkabağı Bahçesi

Cadılar Bayramının sembolü balkabağı. Cadılar bayramı için balkabağı oymak 19. yüzyılda İrlanda'da başlamış daha sonra tüm dünyaya yayılmış bir gelenek. Geleneğe göre balkabağının içi boşaltılıp gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak kötü ruhlar kovalanıyor.Son yıllarda Türkiye’de de cadılar bayramına ilgi giderek artıyor. Pek çok ülke ekim kasım aylarında ulusal balkabağı festivalleri düzenlerken bizde de bu çok faydalı balkabağından çorba, yemek, reçel, mücver, tarator ve çeşit çeşit tatlılar yapılır.

Balkabağından neler yapılabilir?
Balkabağından neler yapılabilir?

Korkunç kostümler giyilerek 31 Ekimde kutlanacak Cadılar Bayramı'na ithafen size Avrupa'nın en büyük balkabağı bahçesinden bahsetmek istiyoruz. İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Caserta ilinin Pignataro Maggiore semtinde 15 bin metre karelik bir alana kurulu olan bahçede istemediğiniz kadar çok balkabağı, bir hayvan çiftliği ve bir şekillendirme atölyesi bulunuyor.

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İtalya Napoli'de 15 bin metre karelik bir alana kurulu olan bir bahçe, sonbahara ve bu büyülü mevsimin en mükemmel sembollerinden birine adanmış bir sebzeye ev sahipliği yapıyor: Balkabağı.

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Il Giardino delle Zucche İtalya'daki en ünlü balkabağı tarlası. Yarı İtalyan yarı Amerikalı bir kadın tarafından hayal edilmiş ve ortaya çıkmış.

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Balkabağı bahçesi İtalya'nın pek çok bölgesinden çocuklarını bu tarlaya getiren ailelerle dolup taşıyor. Özellikle de Cadılar Bayramı zamanı...

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Çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen yerel halkın ilgi gösterdiği bahçeye çocuklar, cadılar bayramı zamanı, en sevdikleri oyuncaklarıyla beraber geliyorlar.

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Bahçede balkabağı haricinde turuncu olarak boy gösteren bir de kadife çiçeği tarlası var. Çiçeklerin dilinde kadife çiçeği koruma, dayanıklılık ve ebedi aşkı sembolize ediyor. Mutluluk ve refah getiren kadife çiçeği genellikle iyi şanslar dilemek için insanların birbirine verdiği bir çiçek.

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