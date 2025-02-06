Plastik, nasıl üretildiği ve bu işlemler sırasında kullanılan kimyasalların vücudumuza ne yaptığı konusunda daha fazla mercek altına alınmaya başladı. İnsan beyninde endişe verici düzeyde mikroplastik bulundu. Son zamanlarda kullanımı iyice artan siyah plastik mutfak gereçleri İngiltere’de yapılan bir çalışmaya konu oldu ve uzmanlar, siyah saklama plastik kaplarını ve siyah mutfak gereçlerinin elden çıkarılması yönünde tüketicilere çağrı yaptı.

Siyah plastik nerelerde kullanılıyor?

Son derece toksik alev geciktiriciler ihtiva eden siyah renkli plastik genellikle televizyonlar, müzik setleri, kahve makineleri ve dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik ürünlerini, çocuk oyuncakları ve plastik spatula, patates ezici, makarna süzgeci, kahve bardaklarının kapakları ve servis kaşıkları gibi mutfak gereçlerini kaplamak için kullanılıyor.

Siyah renk, normalde petrol ürünlerinin kısmi yanmasıyla oluşan bir tür kurum olan karbon siyahı ilavesinden kaynaklanır. Karbon siyahı çoğunlukla lastiklerdeki kauçuğu güçlendirmek için kullanılır, ancak yazıcı mürekkeplerinde, hortumlarda ve konveyör bantlarında da bulunur.

Yani özetle plastiklere eklenen siyah ya da antrasit renk, estetik amaçlarla ve plastiği daha güçlü ve güneş ışığından daha az yıpranır hale getirdiği için eklenir.

Siyah plastikten kurtulmak için çok neden var

Chemosphere dergisinde Ekim ayında yayınlanan yeni bir çalışmada, teste tabi tutulan ve siyah plastik bileşenli gıda servis gereçleri, mutfak eşyaları, saç aksesuarları ve çocuk oyuncaklarından oluşan 20 örneğin 17'sinde toksik alev geciktiriciler bulundu. Başka bir çalışmada siyah plastik mutfak gereçleri kullanan kişilerin günde milyonda 34,7 parça tehlikeli ve kalıcı bir kirletici olarak kabul edilen alev geciktirici katkı maddesine maruz kalabileceğini buldu. Başka bir çalışma, kanlarında yüksek düzeyde alev geciktirici katkı maddesi bulunan kişilerin ölümcül kanserlere yakalanma olasılığının yüzde 300 daha yüksek olduğunu buldu.

Yaygın olarak kullanılan alev geciktirici bazı kimyasallar yutulursa veya solunursa hamile kadınlarda fetal gelişim sorunlarına ve hatta karaciğer hasarına neden olabileceği de belirtildi. Uzmanlar gıdayla temas eden malzemeler için siyah plastik kullanmamanızı veya siyah plastik parçalı oyuncaklar satın almamanızı tavsiye ediyor. Siyah plastiklerin, ağır metaller ve alev geciktiriciler gibi yiyeceklere sızabilen ve insan sağlığına tehlike oluşturabilen toksik kimyasallar içerme olasılığı oldukça yüksek. Bu toksik kimyasallar çok düşük düzeylerde bile ciddi üreme ve gelişim sorunlarına neden olabilir, beyin ve böbrekleri zehirleyebilir, insanda tiroid fonksiyonunu bozabilir, gelişimi etkileyebilir ve uzun süreli nörolojik hasara neden olabilir.

Geri dönüştürülemeyecek kadar koyu renk Birleşik Krallık'ta plastik üzerine yapılan bir araştırma, siyah plastiğin plastik atık akışının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğunu ortaya koydu. Bunların çoğu tek kullanımlık ambalajlar veya gıda kapları. Siyah plastikler çoğu plastik geri dönüşüm tesisiyle uyumsuz. Çünkü geri dönüşüm tesislerinin plastikleri sınıflandırmak için kullandığı teknoloji siyah rengi göremiyor. Geri dönüşüm tesisleri plastiklerin bileşimini tanımlamak ve onları ayırmak için kızılötesi ışık kullanıyor, ancak karbon siyahı kızılötesini emdiği için tarayıcılar genellikle siyah plastiği genel atık olarak tanımlıyor. Geri dönüştürülemeyen siyah plastiklerin çöpe gitmesi bir dizi sorun yaratıyor. Bunlardan biri, teorik olarak geri dönüştürülebilecek plastiğin daha fazla çöp yaratması. Greenpeace, çöplüklerdeki, nehirlerdeki ve denizlerdeki kirliliği azaltmak için siyah plastiğin ve diğer tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması çağrısında bulunanlar arasında. Kanada hükümeti örneğin tam olarak bunu yaptı ve diğer ürünlerin yanı sıra siyah ve diğer tek kullanımlık plastik kasa poşetlerinin, çatal bıçak takımlarının ve yemek servisi ürünlerinin üretimini, ithalatını ve satışını yasakladı. Toksik kimyasalların siyah mutfak gereçlerine karışmasının sebebi nedir? 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, “siyah plastiğe olan talebin, hiç de azımsanmayacak bir kısmının, atık elektronik ve elektrikli ekipmanlardan elde edilen plastiğin geri dönüşümüyle karşılandığına” dair kanıtlar var. Yani geri dönüştürülmüş siyah plastiğin bulunmaması nedeniyle siyah plastik eşya için olan talep genellikle atık cihazlardan (eski bilgisayarlar, telefonlar, TV'ler, monitörler, hoparlörler ve cihazlar gibi atılmış elektronik cihazlar) karşılanır. Bu ürünlerin birçoğu, cihazları aşırı ısınmadan korumak için çok çeşitli alev geciktiriciler içerir. Alev geciktiriciler AB de dahil olmak üzere birçok ülkede ciddi şekilde kısıtlandı ya da yasaklandı. 2021 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) üretim, ithalat, işleme ve dağıtımını yasakladı.