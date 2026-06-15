Pakistan Başbakanı: ABD ile İran anlaştı
Pakistan Başbakanı Şerif "ABD ile İran anlaştı. İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleşecek. Anlaşma Lübnan'ı da kapsayacak." açıklamasında bulundu
Giriş: 15 Haziran 2026 - 00:25 Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ABD deniz ablukasının kaldırılması talimatını verdiğini açıkladı.
Pakistan Başbakanı Şerif ise "ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Resmi imza töreni Cuma günü İsviçrede gerçekleştirilecek" dedi
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