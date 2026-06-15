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        Haberler Dünya Pakistan Başbakanı: ABD ile İran anlaştı | Dış Haberler

        Pakistan Başbakanı: ABD ile İran anlaştı

        Pakistan Başbakanı Şerif "ABD ile İran anlaştı. İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleşecek. Anlaşma Lübnan'ı da kapsayacak." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        ABD ile İran anlaştı

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ABD deniz ablukasının kaldırılması talimatını verdiğini açıkladı.

        Pakistan Başbakanı Şerif ise "ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Resmi imza töreni Cuma günü İsviçrede gerçekleştirilecek" dedi

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