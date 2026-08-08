"Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı" başlığıyla yayımlanan haberde, Yunanistan'ın son yıllarda Suudi Arabistan ile geliştirdiği yakın ilişkilere rağmen söz konusu anlaşmanın Atina'da hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi.

Haberde, Yunanistan'ın ABD'nin İran'a karşı bölgesel işbirliğini güçlendirme çabalarını yakından izlediği ancak sürecin karşılıklı savunma yükümlülüğü içeren bir anlaşmayla sonuçlanacağını öngöremediği ifade edilerek, anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

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Atina'nın son beş yılda Suudi Arabistan ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla önemli diplomatik girişimlerde bulunduğu vurgulanan haberde, bu kapsamda Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdığı ve ülkedeki Yunan askeri personelinin Suudi enerji altyapısının korunmasına katkı sağladığı hatırlatıldı.

Haberde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmanın Riyad'ın Husilerden kaynaklanan güvenlik tehditlerine karşı bölgesel savunma işbirliğini güçlendirme arayışının bir sonucu olduğu öne sürüldü.

Ankara'nın anlaşmayla, Körfez ülkelerine yönelik savunma sanayi ihracatını artırmayı hedeflediğine işaret edilen haberde, Türkiye ile Pakistan'ın insansız hava araçlarının geliştirilmesi alanında işbirliği yaptığı, Suudi Arabistan'ın ise Türk savunma şirketi Baykar'dan insansız hava araçları satın aldığı aktarıldı.

Kathimerini haberinde, Türk yetkililerin anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu, herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ve gelecek dönemde bölgedeki diğer ülkelere de açık olabileceğini açıkladığı belirtildi.