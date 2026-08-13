Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı

        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı. MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 08:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi için gözaltı kararı verilirken, 30 kişi gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik, "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        REKLAM

        Operasyon kapsamında 49 şüpheliden; aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi; 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        100 MİLYAR LİRA YURTDIŞINA ÇIKARILDI

        Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının tespit edildiği bildirildi.

        Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı ile mal alış ve satış ve transfer kaydının bulunmadığı kaydedildi.

        Raporda ayrıca şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler bulunduğu, yüksek nakit girişleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

        MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.

        Bu kapsamda 13 Ağustos tarihinde ekiplerce 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Motorinde ÖTV Ağustos için sıfırlandı
        Motorinde ÖTV Ağustos için sıfırlandı
        2 il ve 6 ilçede denize girmek yasak
        2 il ve 6 ilçede denize girmek yasak
        5 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına
        5 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Etna'da patlamalar sürüyor
        Etna'da patlamalar sürüyor
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Trump'ın gizli uçuşunda yeni ayrıntı
        Trump'ın gizli uçuşunda yeni ayrıntı
        Sitem etti
        Sitem etti
        Yeni bir tartışma yaratacak
        Yeni bir tartışma yaratacak
        Türkiye semalarında görsel şölen: Perseid meteor yağmuru
        Türkiye semalarında görsel şölen: Perseid meteor yağmuru
        Çanakkale'de kaybolan dalgıç aranıyor
        Çanakkale'de kaybolan dalgıç aranıyor
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        AB'de hurda araçların ihracatına fren
        AB'de hurda araçların ihracatına fren
        Beyaz Saray projesinin maliyeti 900 milyon doları aşacak
        Beyaz Saray projesinin maliyeti 900 milyon doları aşacak
        Yapay zekadan genç istihdamına tehdit
        Yapay zekadan genç istihdamına tehdit
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        ABD, doğum turizmini engellemek için harekete geçti
        ABD, doğum turizmini engellemek için harekete geçti
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu