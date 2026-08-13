Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, bugün Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Karadeniz'de ise sağanak yağış bekleniyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'un 3 ilçesinde, Tekirdağ'ın Saray, Kırklareli'nin Vize, Kocaeli'nin Kandıra ilçeleri ile Bartın, Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı.

Türkiye'nin kuzeyi kuvvetli sağanak ve fırtınaya hazırlanıyor. Valiliklerden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

5 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına Haberi Görüntüle

ŞİLE, ARNAVUTKÖY VE SARIYER'DE YASAK

İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda, dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

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Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13-14 Ağustos'ta dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

TEKİRDAĞ'IN SARAY VE KIRKLARELİ'NİN VİZE İLÇELERİNDE YASAK

Karadeniz kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde yarın denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz genelinde 13 Ağustos tarihinde 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 13 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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BARTIN'DA DENİZE GİRMEK 1 GÜN YASAKLANDI

Bartın Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos Perşembe günü il genelinde denize girmek yasaklandı.

Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 13 Ağustos 2026 tarihinde denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı ifade edildi.

KANDIRA SAHİLLERİNDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm sahillerde denize girişlere yasak getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yarın ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde yarın denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

ZONGULDAK'TA DENİZE GİRMEK 4 GÜN YASAKLANDI

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13-16 Ağustos tarihleri arasında il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Zonguldak Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 13-16 Ağustos 2026 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı belirtildi.