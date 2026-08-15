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        Haberler Dünya Son dakika: İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı

        Son dakika: İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı

        İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 15:01 Güncelleme:
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        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı

        İran Genelkurmay Başkanlığı, Katar tarafından rehin tutulduğunu söylediği üç İranlı pilotun serbest bırakılması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yardım istendiğini belirtti.

        Açıklamada, pilotların mart ayında Tahran'ın Katar'daki "düşman askeri üssü" olarak tanımladığı bir yere düzenlenen bir operasyon sırasında uçaklarının vurulmasının ardından rehin tutulduğu ifade edildi.

        Katar yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi.

        Ayrıntılar geliyor...

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