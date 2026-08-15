Son dakika: İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı

İran Genelkurmay Başkanlığı, Katar tarafından rehin tutulduğunu söylediği üç İranlı pilotun serbest bırakılması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yardım istendiğini belirtti.

Açıklamada, pilotların mart ayında Tahran'ın Katar'daki "düşman askeri üssü" olarak tanımladığı bir yere düzenlenen bir operasyon sırasında uçaklarının vurulmasının ardından rehin tutulduğu ifade edildi.

Katar yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi.

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