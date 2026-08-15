Hyundai’den İzmit’te elektrikli dönem! Avrupa'ya ihraç edilecek

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, Türkiye’deki üretim faaliyetlerinde yeni bir döneme geçti. Markanın tamamen elektrikli yeni modeli Ioniq 3’ün seri üretimi, İzmit’teki Hyundai Motor Türkiye fabrikasında başladı.

250 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta yıllık 30 bin adet Ioniq 3 üretilmesi planlanıyor. Atılan adım ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası bir otomotiv üreticisi, ilk kez tamamen elektrikli bir otomobilin üretimine imza atmış olacak. Üretilen otomobillerin 40 ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

İzmit’teki fabrikada düzenlenen Ioniq 3 Seri Üretim Başlangıç Töreni’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sukjong Boo, Hyundai Motor Europe (HME) CEO’su Xavier Martinet, Hyundai Motor Türkiye CEO’su Alex Kim ve Kibar Holding CEO’su Ali Kibar’ın yanı sıra Hyundai Motor Türkiye yetkilileri, merkezi ve yerel yönetim temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

REKLAM

YILDA 30 BİN ADET ÜRETİLECEK

Etkinlikte yaptığı konuşmada değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "Hyundai Motor Türkiye, 250 milyon Euro’luk yatırımla ilk aşamada yılda 30 bin Ioniq 3’ü ülkemizde üretecek. Hyundai Motor Türkiye’nin Ioniq 3 yatırımı; yeni nesil mobilite vizyonumuzun küresel otomotiv üreticileri nezdinde karşılık bulduğunun, ülkemizin güvenilir ve ölçeklenebilir bir üretim merkezi olarak konumlandırıldığının ispatıdır. Türkiye olarak; yatırım yapan, üreten, teknoloji geliştiren, nitelikli istihdam oluşturan ve ülkemizi küresel değer zincirlerinde daha ileri noktalara taşıyan tüm yatırımcıların yanındayız" dedi.

"TÜRKİYE 'MADE IN EU' DIŞINDA DÜŞÜNÜLEMEZ"

Hyundai Motor Europe CEO’su Xavier Martinet ise, "Türkiye, güçlü bir otomotiv geleneğine, yetenekli bir iş gücüne, rekabetçi bir tedarikçi tabanına ve Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konuma sahip. Ioniq 3'ü burada üretme kararımız, Hyundai'nin Türkiye'ye ve bu ülkenin Avrupa'nın mobilite dönüşümünün bir parçası olarak sahip olduğu potansiyele olan güvenini yansıtıyor. Ve bu güvenimiz Ioniq 3'ün ötesine uzanıyor. Hyundai olarak Türkiye’nin "Made in Europe" gereklilikleri kapsamında tanınmasını tamamen destekliyoruz" dedi.

Hyundai’nin Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır devam eden üretim ve tedarik entegrasyonuna da dikkat çeken Kibar Holding CEO’su Ali Kibar da, Türkiye’nin Avrupa otomotiv ekosisteminden ayrı değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

REKLAM

Türkiye’nin Avrupa ile uzun yıllara dayanan üretim entegrasyonuna sahip olduğunu belirten Kibar, "30 yıllık entegrasyon düşünüldüğünde Türkiye ‘Made in EU’ dışında düşünülemez. Türkiye, Avrupa’nın en yakın ve güvenilir tedarikçisi. Bu unutulmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

Hyundai Motor Türkiye CEO’su Alex Kim ise konuşmasında şunları söyledi: "Dönüşüm sürecimizin bir parçası olarak, fabrikamızın yaklaşık yüzde 50'si modernize edildi ve bu dönüşüm boyunca binden fazla çalışan farklı roller üstlendi. Ioniq 3, Hyundai Motor Company, Hyundai Motor Europe ve Hyundai Motor Türkiye için uzun vadeli bir taahhüdü temsil ediyor. Önümüzdeki yıllarda üretim kapasitemizi daha da artırmak için çeşitli alanlara yatırım yapmaya devam etmeyi hedefliyoruz."

EYLÜL'DE SATIŞA ÇIKIYOR

Hyundai’nin model gamında önemli bir yer tutacak Ioniq 3 için 2026 sonuna kadar Avrupa’da 20 bin adet satış hedefi bulunuyor. 2027'de ise kıta genelinde 40 bin adet satış hedefleniyor.

REKLAM

Ioniq 3’ün Türkiye'de ise Eylül ayında satışa çıkması planlanıyor. Hyundai Motor Grubu’nun E-GMP platformu üzerinde yükselen otomobil 400 Volt elektrik mimarisini kullanıyor.

Modelde 42.2 kWh ve 61 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerin WLTP menzil değerleri ise sırasıyla 344 km ve 496 km olarak açıklanıyor.

Önden çekişli otomobilde versiyona göre 135 veya 147 HP güç ve 250 Nm tork sunulurken, maksimum hız 170 km/s şeklinde.

DC hızlı şarjda yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 29-30 dakikada ulaşabilen IONIQ 3’ün bagaj hacmi ise Megabox bölmesiyle birlikte 441 litre olarak belirtiliyor.

30 YILDA 1.5 MİLYAR EURO'YA YAKIN YATIRIM

Hyundai'nin 1997'den beri faaliyet gösteren ve Güney Kore dışındaki en uzun süreli yurtdışı tesisi olan İzmit fabrikası, yıllık 200 bin araç kapasitesine ve toplamda 3.4 milyon adedin üzerinde üretime sahip.

Başta Avrupa olmak üzere 2.6 milyondan fazla araç ihraç eden fabrika, Türkiye otomotiv endüstrisine önemli bir katkı sağlıyor. Yatırımlar arasında 1997'den bu yana yapılan 1.47 milyar Euro, Ioniq 3, yenilenen i20 ve Bayon (elektrikli araçlar, hibrit araçlar, içten yanmalı motorlu araçlar dahil) için planlanan 715 milyon Euro yer alıyor.