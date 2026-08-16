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        Haberler Magazin Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem'le evlendi

        Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem'le evlendi

        Ünlü sanatçı Ümit Besen'in ağır ceza hakimi kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile Edirne'de düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Ümit Besen'in kızı evlendi

        Ünlü sanatçı Ümit Besen’in ağır ceza hakimi kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile Edirne’de düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatını birleştirdi.

        Edirne Sarayiçi Ağa Köşkü’nde gerçekleştirilen nikah ve düğün törenine, Besen ve Erbek ailelerinin yakınlarının yanı sıra yargı camiasından isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

        Sarayiçi’nin tarihi atmosferinde gerçekleşen törende Ezgi Besen ile Yüksel Görkem Erbek’in nikahı kıyıldı. Davetliler, genç çiftin bu özel gününe eşlik ederken, gece boyunca müzik ve eğlenceyle çiftin mutluluğunu paylaştı.

        Gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşamasıyla bilinen usta sanatçı Ümit Besen'in iki kızı bulunuyor. Ezgi Besen, İstanbul Barosu'nda avukatlık yaptıktan sonra hakimlik mesleğine geçiş yaptı. Ezgi Besen, şu anda Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hakim olarak görev yapıyor.

        Ümit Besen'in diğer kızı Melis Besen Doğruer de babasıyla birlikte stüdyoda şarkı söyleyip düet yaptıkları videolarla tanınıyor.

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        #ümit besen
        #ezgi besen
        #düğün
        #evlilik
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