Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, emeklilik sinyali verdi. Bu sezonun ardından muhtemelen kariyerini noktalayacağını açıklayan Ronaldo, "Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum." dedi.
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 18:51 Güncelleme:
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Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda emeklilik için konuştu.
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EMEKLİLİK TARİHİNİ AÇIKLADI
Portekizli yıldız, muhtemelen futboldaki son yılı olduğunu açıkladı. 41 yaşındaki Ronaldo, "Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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Yıldız futbolcunun şu anda formasını giydiği Al Nassr ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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Ronaldo, kariyerinde; Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.
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Cristiano Ronaldo, kulüp kariyeri boyunca 824 kez ağları havalandırdı. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda ise 233 maçta 146 kez gol sevinci yaşadı.
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