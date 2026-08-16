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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Necip Uysal'dan Beşiktaş'a veda: Hakkınızı helal edin

        Necip Uysal'dan Beşiktaş'a veda: Hakkınızı helal edin

        Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, siyah-beyazlı taraftarlarla vedalaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 21:56 Güncelleme:
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        Necip Uysal, Süper Lig'de Eyüpspor ile Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk hafta maçının öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara veda etti. 35 yaşındaki futbolcunun soyunma odası tüneline girmesiyle ısınma bölümündeki siyah-beyazlı oyuncular, çalışmayı bırakıp bir araya gelerek koridor oluşturdu.

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        Koridordan ailesiyle beraber çıkan Necip Uysal'ı, Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler alkışlarla karşıladı.

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        Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

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        Konuşmanın ardından siyah-beyazlıların mevcut kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek, başkan Serdal Adalı ise emektar futbolcuya çerçeve içerisindeki "20 numaralı" formasını takdim etti.

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        Tribünlerin "Orkun, Necip'i buraya getir." tezahüratları sonrası Necip Uysal, kuzey tribününe çıkarak tüm stada üçlü çektirdi.

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        Necip Uysal, siyah-beyazlı takım ve personelle de fotoğraf çektirdi.

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        İlk olarak 24 Ekim 2009'da Mustafa Denizli döneminde Beşiktaş formasını giyen Necip, kariyerinde yalnızca siyah-beyazlı formayı giydi.

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        Siyah-beyazlı eski oyuncu, Beşiktaş ile 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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