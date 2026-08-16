Necip Uysal'dan Beşiktaş'a veda: Hakkınızı helal edin

Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.