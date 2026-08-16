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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Beşiktaş Beşiktaş: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Vaclav Cerny'nin attığı golle 1-0 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!

        Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

        Ayrıca konuk takımda 68. dakikada David Costa, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Beşiktaş, 2026-2027 sezonuna 3 puanla başladı. Eyüpspor ise haftayı puansız kapattı.

        Ligin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

        TROSSARD İLK KEZ 11'DE

        Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Eyüpspor karşısında ilk 11'de maça başladı.

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        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynanan rövanş maçında ilk kez siyah-beyazlı formayla tanışan Trossard, Vincenzo Italiano tarafından ilk haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında 11'de görevlendirdi.

        Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçına eflatun-sarılılar karşısında çıktı ve 62. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada Olaitan'ın ayağından açtığı topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün yerden uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

        25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası içinde kontrol eden Cerny, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-0

        33. dakikada soldan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde siyah-beyazlı oyuncuların ve Eyüpspor savunmasının ıskaladığı topa arka direkte kafa vuruşunu yapan Cerny'nin şutunda kaleci Moldovan, iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

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        36. dakikada sol kanattan içe kateden Pintor'un takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından yayın içinde yaptığı vuruşta top kaleci Nübel'de kaldı.

        Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Cerny'nin sol ayağıyla kullandığı frikikte meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

        55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yan filelerde kaldı.

        68. dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. Eyüpspor ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan eflatun-sarılı futbolcu Costa, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

        70. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

        Beşiktaş, maçı 1-0 kazandı.

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