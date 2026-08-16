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        Modem dolandırıcılığı operasyonu!

        Kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcisi gibi tanıtarak vatandaşları aradılar... "Türkiye genelinde internet altyapısı değişti, eski modemler kullanım dışı kalacak" diyerek yeni modem sattılar... Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Eskişehir merkezli 19 ilde operasyon düzenledi, 90 şüpheli gözaltında

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        Modem dolandırıcılığı operasyonu!

        Nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        Vatandaşları kurumsal internet/iletişim firmalarının temsilcisi gibi arayan bazı şüphelilerin "Mevcut internet altyapıları Türkiye genelinde değişti. Eski modemler devre dışı kalacak, internet hizmetleri kısa sürede kesilecek" dediği belirlendi.

        Zorunlu altyapı geçişi yapılacağını öne süren şüpheliler, mevcut tarifelerinde indirim vaadinde bulundu. Ayrıca "Modem değişikliği yapmazsanız fatura da artar" diyerek gerçeğe aykırı beyanlarda bulundu.

        TEKNİK ZORUNLULUK VE RESMİ İŞLEM ALGISI YARATTILAR

        Şüphelilerin bu yöntemle mağdurlar üzerinde teknik zorunluluk ve resmi işlem algısı oluşturdukları ve modem satın alma ve kapıda ödeme işlemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Tespitlere göre mağdurlara gönderilen modemlerin çoğu mevcut internet altyapılarıyla uyumsuzdu, piyasa değerinin de oldukça altındaydı. Mağdurlar modemleri aktif olarak kullanamadı. Vadedilen internet faturası indirimi de uygulanmadı.

        801 MAĞDUR, 116 MİLYON LİRA...

        Türkiye genelinde bu yöntemle 801 kişiyi mağdur ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli 19 ilde operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği şirket yöneticilerinin de dahil olduğu toplam 90 şüpheli yakalandı. Şüpheli hesaplarda mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon lira para girişi olduğu belirlendi.

        90 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, HESAPLARA EL KONULDU

        Şüphelilerin ve 13 şirketin tüm banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen toplam değeri yaklaşık 43 milyon 500 bin lira olan 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa, 1 arsaya da el konuldu. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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