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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon öncesi yapılan flaş transferlerin perde arkasını anlattı. Takımın başına getirilen teknik direktör Vincenzo Italiano'yu "en büyük transfer" olarak nitelendiren Adalı; Mısırlı yıldız Muhammed Salah ve Sırp golcü Dusan Vlahovic süreçlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu sezonki transfer politikası, Muhammed Salah, Dusan Vlahovic ve Vincenzo Italiano ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Duhuliye.com'a konuşan Adalı, takımın yeni hocası Italiano'nun ilk günden itibaren çok pozitif bir hava yarattığını belirtti. Adalı, "Bizim en büyük transferimiz hocamızdır. Takımla çalışmaya başladıktan sonra bana 'Çok iyi bir takımımız var başkan, bana iyi bir santrfor al, imkanlarımız elverirse Vlahovic'i alalım yeter' dedi" ifadelerini kullandı.

        "SALAH'I ALSAYDIK VLAHOVIC'İ ALMAZDIK"

        Transfer döneminde ismi siyah-beyazlı kulüple anılan Muhammed Salah ile ilgili sürece de değinen Adalı, teknik ekibin bu transfere sıcak bakmadığını açıkladı. Sürecin detaylarını paylaşan Adalı, şunları söyledi:

        "Muhammed Salah transferi önümüze geldiğinde, hocayı ve teknik ekibi ikna etmek için çok uğraştım. Hoca ve teknik ekip istemiyordu. Ancak istedikleri şartlar kulübümüzün ilkelerine ve sezon başı planlamamıza uymadı. Şartlar uymayınca vazgeçtik. Eğer Salah'ı transfer etseydik, hocanın çok istediği Vlahovic'i alamazdık. Ben hocanın istediği transferi yapmaktan dolayı çok mutluyum."

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        "VLAHOVIC İLE HAZİRANDAN BU YANA GÖRÜŞÜYORDUK"

        Büyük transferlerin kolay gerçekleşmediğini vurgulayan Adalı, geçmişte Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı getirmek için dört ay uğraştığını hatırlatarak, Vlahovic ile de haziran ayından bu yana temas halinde olduklarını ifade etti. Vlahovic'in çok karakterli ve heyecanlı bir oyuncu olduğunu belirten Adalı, yıldız ismin kendisine verdiği tüm sözleri tuttuğunu dile getirdi.

        Transfer çalışmalarının sürdüğü müjdesini de veren Başkan Adalı, "Taraftarlarımız bu sene çok başka bir Beşiktaş izleyecek. Görüştüğümüz oyuncular var, bir an önce sonuca vardırıp transfer defterini kapatacağız" dedi.

        NÜBEL, TROSSARD VE ÖNDER ÖZEN'E ÖVGÜ

        Takıma katılan Alman kaleci Alexander Nübel ve Belçikalı hücum oyuncusu Leandro Trossard'ın performanslarına da değinen Adalı, bu isimlerin Beşiktaş forması giymesinden tüm taraftarlar gibi kendisinin de büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Futbolcuların moralinin yüksek olduğunu belirten Adalı, teknik ekibin uyumuna da dikkat çekti.

        Futbol adamı Önder Özen'in takıma ayrı bir hava kattığını söyleyen Adalı, "Özen ve teknik ekip üyesi Graf çok uyumlu çalışıyorlar. Transferde ismi geçen her futbolcuyu en ince ayrıntısına kadar araştırıyorlar. Ayrıca hocamızın bütün futbolcularla arası çok iyi; onları takdir ediyor, değer veriyor. Bu da beni fazlasıyla mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

        "HEMEN BU SENE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

        Kısa vadeli planlarının doğrudan şampiyonluk olduğunu vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle noktaladı:

        "Öyle 3 sene, 5 sene değil, hemen bu sene şampiyon olmak isteyen bir ekibimiz var. Ben zamanında ‘Kimsenin aklına gelmeyecek oyuncuları alır getiririm’ demiştim, bu sözümün arkasındayım."

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