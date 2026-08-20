Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov transferinin maliye detaylarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Rus futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Ayrıca Rus kulübüne Batrakov'un bir sonraki satışından elde edilecek karın da %15'inin ödeneceği ifade edildi.

Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yşaındaki 10 numara, sezon başına 3 milyon 250 bin Euro garanti ücret kazanacak.

İşte o açıklama:

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"Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov’un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'lik bölümü FC Lokomotiv Moscow’a ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

İSTANBUL'DA COŞKULU KARŞILAMA

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki genç 10 numarayı Atatürk Havalimanı'nda taraftarlar coşkuyla karşılarken, Batrakov ilk üçlüsünü de bura çektirdi.

"AVRUPA'NIN EN ATEŞLİ TARAFTARLARI"

Havalimanında konuşan Rus futbolcu taraftardan övgüyle bahsederek, "Galatasaray taraftarları dünyada çok biliniyor. Avrupa'nın en ateşli taraftarları. Bir an önce onlarla birlikte olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.