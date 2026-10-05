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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!

        Galatasaray'da kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!

        Galatasaray'da bu sezonki kabuk değişimi süreci istatistiklere de yansıdı. Sarı-kırmızılar geçmiş sezonlara kıyasla topla daha üretken bir görüntü sergiledi

        Giriş: 05 Ekim 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray'ın oyunu değişim sürecinde. 2022-23 sezonundan bu yana sezonu kupalar ve rekorlarla noktalayan sarı-kırmızılılar kabuk değişimi geçiriyor.

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        Son beş sezona ait performans verileri incelendiğinde bu sezonki değişim istatistiklerle net şekilde görülüyor.

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        Geride kalan sezonlarda daha direkt bir oyun benimseyen Galatasaray bu sezon ise ceza sahası içine daha çok giren bir takıma bürünmüş vaziyette..

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        2024-25 ve 2025-26 sezonlarında uzun pas kullanımı konusunda lig sıralamasında alt basamaklarda olan Galatasaray bu sezon ise ligin en az uzun pas tercih eden takımı oldu.

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        Maç başına uzun pas sayısını gözle görülür şekilde azaltan Okan Buruk'un ekibinin gol girişimi sayısı ise adeta zirve yaptı. 2022-23'te maç başına ortalama 12 gol girişiminde bulunan sarı-kırmızılılar bunu bu sezon 18'e çekti.

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        Ceza sahası içinden çekilen şut ortalaması da 12'lerden 17'ye yükseldi. Maç başına atılan anahtar pas ortalaması 18 ile son beş sezonun en yüksek rakamına ulaştı.

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        Bu üretkenlik Galatasaray’ın maç başına gol beklentisi değerinde de 2.39 gibi Okan Buruk döneminin zirvesi olan bir seviyeye çıktı.

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