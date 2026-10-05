Galatasaray'da kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
Galatasaray'da bu sezonki kabuk değişimi süreci istatistiklere de yansıdı. Sarı-kırmızılar geçmiş sezonlara kıyasla topla daha üretken bir görüntü sergiledi
Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray'ın oyunu değişim sürecinde. 2022-23 sezonundan bu yana sezonu kupalar ve rekorlarla noktalayan sarı-kırmızılılar kabuk değişimi geçiriyor.
Son beş sezona ait performans verileri incelendiğinde bu sezonki değişim istatistiklerle net şekilde görülüyor.
Geride kalan sezonlarda daha direkt bir oyun benimseyen Galatasaray bu sezon ise ceza sahası içine daha çok giren bir takıma bürünmüş vaziyette..
2024-25 ve 2025-26 sezonlarında uzun pas kullanımı konusunda lig sıralamasında alt basamaklarda olan Galatasaray bu sezon ise ligin en az uzun pas tercih eden takımı oldu.
Maç başına uzun pas sayısını gözle görülür şekilde azaltan Okan Buruk'un ekibinin gol girişimi sayısı ise adeta zirve yaptı. 2022-23'te maç başına ortalama 12 gol girişiminde bulunan sarı-kırmızılılar bunu bu sezon 18'e çekti.
Ceza sahası içinden çekilen şut ortalaması da 12'lerden 17'ye yükseldi. Maç başına atılan anahtar pas ortalaması 18 ile son beş sezonun en yüksek rakamına ulaştı.