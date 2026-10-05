Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Yasin Kol, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Giriş: 05 Ekim 2026 - 14:51 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
YASİN KOL HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Yasin Kol, tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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