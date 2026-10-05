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        Haberler Dünya Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı: 100 savaş uçağıyla 324 hedef imha edildi

        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı: 100 savaş uçağıyla 324 hedef imha edildi

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen ordusunun başlattığı harekata destek sağladı. Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada, 100 savaş uçağıyla 324 hedefi imha edildiği duyurdu. Öte yandan Yemen ordusu, Babulmendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı, Husiler ise bunu reddetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 12:40 Güncelleme:
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        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Yemen ordusunun İran destekli Husilere karşı başlattığı "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonuna 100 savaş uçağıyla hava desteği sağlandığını ve operasyonun başlangıcından bu yana 324 stratejik hedefin imha edildiğini açıkladı.

        Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun Yemen Silahlı Kuvvetlerine karadaki operasyonlarında 24 saat hava desteği sağladığını belirtti.

        Babulmendeb Boğazı'nın hava korumasının sağlandığını ifade eden Maliki, hareket halindeki hedeflere yönelik müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

        Maliki, "Yemen Şafağı" operasyonunun başlamasıyla birlikte 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini bildirdi.

        YEMEN ORDUSU: BABULMENDEB'İN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİK

        Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonunun başlatıldığını duyurarak, stratejik öneme sahip Babulmendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi.

        Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin askeri kapasite ve unsurlarını hedef almak amacıyla "Yemen Şafağı" operasyonunun geniş kapsamlı şekilde başlatıldığını duyurdu.

        Nezili, hükümet güçlerinin kuşatma manevrası gerçekleştirdiğini, Amalika Güçleri ile Vatan Kalkanı Güçlerinin Babulmendeb'in kontrolünü ele geçirmeyi başardığını ifade etti.

        Zubab Havalimanı'nın da hükümet güçlerinin kontrolüne geçtiğini aktaran Nezili, güçlerin Zubab ile Muha arasındaki yolu kestiğini ve güzergah üzerinde ateş kontrolü sağladığını belirtti.

        Nezili, Zubab bölgesinde yüzlerce Husi unsurunun kuşatma altında olduğunu ve bu kişilerden güvenlik güçlerine teslim olmalarının istendiğini belirterek, bazı Husi milislerinin kuşatmanın ardından teknelerle deniz yoluyla kaçtığını öne sürdü.

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        Nezili, "Yemen Şafağı" operasyonunun belirlenen hedeflere ulaşılıncaya kadar kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

        HUSİLER BABULMENDEB'İN KONTROLÜNÜ ELİNDE TUTTUKLARINI SAVUNDU

        Husilere yakın kaynaklar ise hükümet güçlerinin Babulmendeb'in kontrolünü ele geçirdiği yönündeki açıklamayı doğrulamayarak, bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savundu.

        Yemen'in batısındaki Babulmendeb ve çevresinde tarafların kontrol iddiaları sürerken bölgedeki çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

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        #suudi arabistan
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