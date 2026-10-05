ABD'de infaz skandalı: İki doz ilaç verilmesine rağmen ölmeyen mahkumun durumu nasıl?

ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yılı aşkın süre sonra bir kadına uygulanan idam cezası infaz edilememesinin yankıları sürüyor.

İdam mahkumu Christa Pike, Tennessee'deki başarısız infaz girişiminin üzerinden dört gün geçmesine rağmen hastanede hala bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı durumda. Avukatlarından pazar günü yapılan açıklamada, Pike'ın sağlık durumuna ilişkin öngörünün birkaç gün daha netleşmeyebileceğini söyledi.

Çarşamba gecesi gerçekleştirilen infaz girişiminden bu yana Pike'ın sağlık durumuyla ilgili çok az bilgi paylaşıldı. Pike, doktorların yüksek dozda verilen ilacı vücudundan atmaya çalıştığı sırada, güvenlik görevlilerinin gözetiminde hastanede tutulmaya devam ediyor.

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Pike'ın infaz girişiminin ardından yeniden bilincinin yerine gelip gelmediği sorulan avukatı Stephen Ferrell, "Bildiğim kadarıyla hayır" dedi.

18 YAŞINDA İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

50 yaşındaki Pike, 1995'te kıskançlık nedeniyle sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı erkek arkadaşıyla birlikte işkence ederek öldürdüğünde 18 yaşındaydı. Pike, idam cezasına çarptırılan en genç kadınlardan biri olmuştu.

Tennessee cezaevi yetkilileri çarşamba gecesi Pike'a ölümcül enjeksiyon ilacından iki doz verdi. Pentobarbital Pike'ı öldürmedi ancak avukatları, ilaçlar nedeniyle kollarında yanıklar ve su toplaması meydana geldiğini söyledi.

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Pike'ın avukatları, iyileşip iyileşemeyeceğinin birkaç gün daha netleşmeyebileceğini belirtti.

Ferrell, "Şu anda bilmiyoruz ve bu süreçte nasıl bir işkenceye maruz kaldığını, bilincinin hangi durumda olduğunu, ne kadar fiziksel acı çektiğini veya ne tür bir zihinsel işkence yaşadığını hiçbir zaman öğrenemeyebiliriz" dedi.

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"İNFAZLAR KONUSUNDA DAHA ŞEFFAF OLUNMALI"

Pike'ın infazı çarşamba günü sekiz saatten fazla ertelendi. ABD Yüksek Mahkemesi, federal temyiz mahkemesinin ölümcül enjeksiyonun durdurulması yönündeki kararını değerlendirdi ve sonunda bozdu. Temyiz mahkemesi, Pike'ın çocukken maruz kaldığını söylediği cinsel istismarın, kendisine idam cezası veren jüri tarafından dikkate alınıp alınması gerektiğinin kapsamlı biçimde incelenmesi için infazın durdurulmasına karar vermişti.

Pike'ın avukatları cuma günü mahkemeden Tennessee cezaevi yetkililerine infazla ilgili tüm yazılı kayıtları, iletişimleri, görüntüleri veya videoları koruma altına alma emri verilmesini istedi.

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Tennessee, ölüm cezasının uygulandığı diğer birçok eyalet gibi, infazlarla ilgili çok sayıda ayrıntıyı gizli tutuyor. Buna infaz sürecinde neler yaşandığından ilaçların nasıl üretildiği veya temin edildiğine ve ilaçların kalitesine ilişkin yapılan testlere kadar pek çok bilgi dahil.

DAHA ÖNCE DE İNFAZLAR SORUN YAŞANDI

Bu, Tennessee'nin bu yıl ölümün eşiğinde olduğu düşünülen bir mahkumu infaz edemediği ikinci olay oldu. Mayıs ayında eyalet, Tony Carruthers'ın infazını, görevlilerin sağ koluna damar yolu açmasına rağmen ikinci bir damar yolu oluşturamaması üzerine durdurmuştu.

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Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Komiseri Frank Strada cumartesi günü istifa edeceğini açıkladı.

Vali Bill Lee, eyaletin idam cezası sistemine ilişkin eski ABD Savcısı Ed Stanton tarafından yürütülecek bağımsız bir soruşturma başlattı. Lee ayrıca 2022'de başka bir infazı durdurmasının ardından Tennessee'nin infaz prosedürlerini incelemiş ve eyaletin kendi ölümcül enjeksiyon sürecine uymadığını tespit etmişti.

Cezaevi yetkilileri ve Tennessee Başsavcılığı, Pike hastaneye kaldırıldığından bu yana konu hakkında çok az açıklama yaptı.

PIKE'IN İDAM DAVASININ GELECEĞİ BELİRSİZ

Pike'ın idam cezası davasında bundan sonra ne olacağı belirsizliğini koruyor. Pike'ın avukatları, valilikten cezasının müebbet hapse çevrilmesini istedi.

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Ferrell, “İyileşirse bile tamamen iyileşemeyebilir. Ayrıca ehliyetiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir” dedi.