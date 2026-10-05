Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de infaz skandalı: İki doz ilaç verilmesine rağmen ölmeyen mahkumun durumu nasıl?

        ABD'de infaz skandalı: İki doz ilaç verilmesine rağmen ölmeyen mahkumun durumu nasıl?

        ABD'de idam mahkumu Christa Pike'a iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleştirilememesinin yankıları sürüyor. Dört gündür hastanede bilinçsiz ve solunum cihazına bağlı olan Pike'ın sağlık durumunun nasıl seyredeceği henüz bilinmiyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'de infaz skandalı

        ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yılı aşkın süre sonra bir kadına uygulanan idam cezası infaz edilememesinin yankıları sürüyor.

        İdam mahkumu Christa Pike, Tennessee'deki başarısız infaz girişiminin üzerinden dört gün geçmesine rağmen hastanede hala bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı durumda. Avukatlarından pazar günü yapılan açıklamada, Pike'ın sağlık durumuna ilişkin öngörünün birkaç gün daha netleşmeyebileceğini söyledi.

        Çarşamba gecesi gerçekleştirilen infaz girişiminden bu yana Pike'ın sağlık durumuyla ilgili çok az bilgi paylaşıldı. Pike, doktorların yüksek dozda verilen ilacı vücudundan atmaya çalıştığı sırada, güvenlik görevlilerinin gözetiminde hastanede tutulmaya devam ediyor.

        REKLAM

        Pike'ın infaz girişiminin ardından yeniden bilincinin yerine gelip gelmediği sorulan avukatı Stephen Ferrell, "Bildiğim kadarıyla hayır" dedi.

        18 YAŞINDA İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

        50 yaşındaki Pike, 1995'te kıskançlık nedeniyle sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı erkek arkadaşıyla birlikte işkence ederek öldürdüğünde 18 yaşındaydı. Pike, idam cezasına çarptırılan en genç kadınlardan biri olmuştu.

        Tennessee cezaevi yetkilileri çarşamba gecesi Pike'a ölümcül enjeksiyon ilacından iki doz verdi. Pentobarbital Pike'ı öldürmedi ancak avukatları, ilaçlar nedeniyle kollarında yanıklar ve su toplaması meydana geldiğini söyledi.

        REKLAM

        Pike'ın avukatları, iyileşip iyileşemeyeceğinin birkaç gün daha netleşmeyebileceğini belirtti.

        Ferrell, "Şu anda bilmiyoruz ve bu süreçte nasıl bir işkenceye maruz kaldığını, bilincinin hangi durumda olduğunu, ne kadar fiziksel acı çektiğini veya ne tür bir zihinsel işkence yaşadığını hiçbir zaman öğrenemeyebiliriz" dedi.

        REKLAM

        "İNFAZLAR KONUSUNDA DAHA ŞEFFAF OLUNMALI"

        Pike'ın infazı çarşamba günü sekiz saatten fazla ertelendi. ABD Yüksek Mahkemesi, federal temyiz mahkemesinin ölümcül enjeksiyonun durdurulması yönündeki kararını değerlendirdi ve sonunda bozdu. Temyiz mahkemesi, Pike'ın çocukken maruz kaldığını söylediği cinsel istismarın, kendisine idam cezası veren jüri tarafından dikkate alınıp alınması gerektiğinin kapsamlı biçimde incelenmesi için infazın durdurulmasına karar vermişti.

        Pike'ın avukatları cuma günü mahkemeden Tennessee cezaevi yetkililerine infazla ilgili tüm yazılı kayıtları, iletişimleri, görüntüleri veya videoları koruma altına alma emri verilmesini istedi.

        REKLAM

        Tennessee, ölüm cezasının uygulandığı diğer birçok eyalet gibi, infazlarla ilgili çok sayıda ayrıntıyı gizli tutuyor. Buna infaz sürecinde neler yaşandığından ilaçların nasıl üretildiği veya temin edildiğine ve ilaçların kalitesine ilişkin yapılan testlere kadar pek çok bilgi dahil.

        DAHA ÖNCE DE İNFAZLAR SORUN YAŞANDI

        Bu, Tennessee'nin bu yıl ölümün eşiğinde olduğu düşünülen bir mahkumu infaz edemediği ikinci olay oldu. Mayıs ayında eyalet, Tony Carruthers'ın infazını, görevlilerin sağ koluna damar yolu açmasına rağmen ikinci bir damar yolu oluşturamaması üzerine durdurmuştu.

        REKLAM

        Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Komiseri Frank Strada cumartesi günü istifa edeceğini açıkladı.

        Vali Bill Lee, eyaletin idam cezası sistemine ilişkin eski ABD Savcısı Ed Stanton tarafından yürütülecek bağımsız bir soruşturma başlattı. Lee ayrıca 2022'de başka bir infazı durdurmasının ardından Tennessee'nin infaz prosedürlerini incelemiş ve eyaletin kendi ölümcül enjeksiyon sürecine uymadığını tespit etmişti.

        Cezaevi yetkilileri ve Tennessee Başsavcılığı, Pike hastaneye kaldırıldığından bu yana konu hakkında çok az açıklama yaptı.

        PIKE'IN İDAM DAVASININ GELECEĞİ BELİRSİZ

        Pike'ın idam cezası davasında bundan sonra ne olacağı belirsizliğini koruyor. Pike'ın avukatları, valilikten cezasının müebbet hapse çevrilmesini istedi.

        REKLAM

        Ferrell, “İyileşirse bile tamamen iyileşemeyebilir. Ayrıca ehliyetiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İspanya erken seçime gidiyor
        İspanya erken seçime gidiyor
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Uzmanlardan açıklama, AFAD'dan rapor geldi
        Uzmanlardan açıklama, AFAD'dan rapor geldi
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması