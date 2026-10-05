Tom Cruise 'Digger' filmiyle sinema gişesinde çakıldı

Yeni filmi 'Digger'da Tom Cruise, ekolojik felakete hazırlanan güçlü bir petrol zenginini canlandırıyor. Ancak hiçbir şey onu gişede yaşanan felakete hazırlayamadı. Film, gösterime girdiği cuma günü Kuzey Amerika'daki 3 bin 321 sinemada sadece 8 milyon dolar hasılat elde ederek bir fiyasko yaşadı.

DEV BÜTÇELİ FİLMDEN FELAKET AÇILIŞ

160 ila 180 milyon dolarlık yapım bütçesiyle 'Digger' için Warner Bros., açılış gişe hasılatını en azından 18 ila 20 milyon dolar olarak tahmin ediyordu. Çünkü film, dünyanın en büyük yıldızlarından biri olan Tom Cruise ve 'Birdman', 'The Revenant' gibi filmleriyle ticari başarıları olan yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu'yu bir araya getirmişti. Ancak bu tahmin bile dev bütçeli hiciv filmi için mali açıdan felaket anlamına geliyordu. Gişe uzmanları, bu büyüklükteki bir filmin fiyat bütçesini çıkarmak için 40 milyon dolara yakın bir açılış hasılatına ihtiyacı olduğunu söylüyor.

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ANNE HATHAWAY'İN FİLMİ HAFTANIN BİRİNCİSİ

Yetişkin filmi derecelendirmesine sahip bu hiciv filmi, yeni bir yapım olan Anne Hathaway ve Dakota Johnson'ın başrolde yer aldığı psikolojik gerilim filmi 'Verity'nin ve korku filmi 'Resident Evil' ile Brad Pitt başrollü 'Heart of the Beast' (Vahşinin Kalbi) gibi filmlerin ardında kaldı.

"BU BİR TOM CRUISE FİLMİ"

Gişe analisti David A. Gross, “Kara komedi için rakamlar fena değil. Ama kara komediler küçük bütçeli filmlerdir ve bu küçük bir film değil. Bu bir Tom Cruise filmi. Komedi ince bir çizgide ilerliyor ve çizgiyi tutturamadığında, gerçekten de tutturamıyor" dedi.

'Digger' hakkındaki eleştiriler ve kulaktan kulağa yayılan olumsuz yorumlar o kadar şiddetliydi ki, Warner Bros. yakın zamanda yayınladığı bir reklamda, eleştirmenlerin filmi “hoş olmayan” ve “şaşırtıcı” olarak nitelendirmesinin ardından sinemaseverlere “Kendiniz karar verin” dedi.

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Film, sadece ABD'de değil, küresel çapta da beğenilmedi. Uluslararası gişede sadece 12 milyon dolar hasılat elde ederek küresel çapta 20 milyon dolarlık bir başlangıç ​​yaptı.

Hollywood'da çok az kişi 'Verity'nin ABD gişesinde 'Digger'ı geçeceğini tahmin ederdi. Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan 'Verity', 32,6 milyon dolarlık açılış hasılatıyla birinci sıraya yerleşti. Bu, Anne Hathaway'in bu yazın gişe rekorları kıran filmleri 'Şeytan Marka Giyer 2' ve 'The Odyssey'den sonra 2026'daki üçüncü bir numaralı açılışı oldu.

Verity' uluslararası gişede 30 milyon dolar daha hasılat elde ederek dünya genelindeki toplam hasılatını 62,5 milyon dolara çıkardı. Filmin bütçesi ise 40 milyon dolar olarak açıklandı.