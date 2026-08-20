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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş kaleyi kapattı! 6 maç 0 gol...

        Beşiktaş kaleyi kapattı! 6 maç 0 gol...

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0'lık skorla geçen Beşiktaş, bu sezon oynadığı altıncı resmi müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı. 6 maçta da kaleyi koruyan Nübel, Beşiktaş kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Kauno Zalgiris karşılaşmasından 3-0 galip ayrıldı.

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        Bu sonuçla siyah-beyazlıların savunmadaki başarılı performansı da devam etti.

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        Kartal, bu sezonki altıncı resmi karşılaşmasından da gol yemeden ayrıldı.

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        Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Hradec Kralove'ye karşı da hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0 galip geldi.

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        Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında ise evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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        Beşiktaş'ın sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Nübel, söz konusu maçların tamamında kalesini korudu. Kalesinde gol izni vermeyen Alman file bekçisi, Beşiktaş kariyerine etkili bir başlangıç yaptı.

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        #beşiktaş
        #Nübe
        #gol
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