Beşiktaş kaleyi kapattı! 6 maç 0 gol...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0'lık skorla geçen Beşiktaş, bu sezon oynadığı altıncı resmi müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı. 6 maçta da kaleyi koruyan Nübel, Beşiktaş kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Kauno Zalgiris karşılaşmasından 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla siyah-beyazlıların savunmadaki başarılı performansı da devam etti.
Kartal, bu sezonki altıncı resmi karşılaşmasından da gol yemeden ayrıldı.
Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Hradec Kralove'ye karşı da hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0 galip geldi.
Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında ise evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş'ın sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Nübel, söz konusu maçların tamamında kalesini korudu. Kalesinde gol izni vermeyen Alman file bekçisi, Beşiktaş kariyerine etkili bir başlangıç yaptı.