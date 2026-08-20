Galatasaray'dan Ismaila Sarr hamlesi
Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 21:59 Güncelleme:
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiliz ekibi Crystal Palace'ta oynayan Ismaila Sarr'a talip oldu.
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre Senegalli sağ kanat oyuncusu için görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılılar'da transfer operasyonunun gizlilikle yürütüldüğü öğrenildi.
28 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ancak Liverpool'un da devrede olduğu belirtildi.
KARİYERİ
Ülkesinin takımlarından Generation Foot'ta yetişen Sarr, sırasıyla Metz, Watford, Rennes, Watford ve Marsilya'nın formasını terletti.
Geçtiğimiz sezon İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ta süre aldığı 45 maçta 21 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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