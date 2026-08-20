Bartın’da su kuyusu kazarken toprak altında kalan iki kişi kurtarıldı
Bartın'ın Kozcağız beldesinde su kuyusu açmak için çalışma yapan baba ve oğlu, meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kurtarılan Mustafa ve İzzet İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Bartın’da su kuyusu açmak için yaptıkları çalışma sırasında göçük altında kalan baba ve oğlu, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Bartın’da su kuyusu açmak için yaptıkları çalışma sırasında göçük altında kalan baba ve oğlu, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
SU KUYUSU KAZARKEN GÖÇÜK MEYDANA GELDİ
Olay, Kozcağız beldesi Yeni Hamidiye köyünde meydana geldi. Mustafa İnan (70) ile oğlu İzzet İnan (46), tarlalarında iş makinesiyle su kuyusu açtıkları sırada göçük oluştu.
Göçük nedeniyle baba ve oğlu toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından Mustafa ve İzzet İnan, toprak altından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen baba ve oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.