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        Haberler Gündem Bartın’da su kuyusu kazarken toprak altında kalan iki kişi kurtarıldı

        Bartın’da su kuyusu kazarken toprak altında kalan iki kişi kurtarıldı

        Bartın'ın Kozcağız beldesinde su kuyusu açmak için çalışma yapan baba ve oğlu, meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kurtarılan Mustafa ve İzzet İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 22:49 Güncelleme:
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        Kuyuda göçük: Baba oğul kurtarıldı

        Bartın’da su kuyusu açmak için yaptıkları çalışma sırasında göçük altında kalan baba ve oğlu, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        SU KUYUSU KAZARKEN GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

        Olay, Kozcağız beldesi Yeni Hamidiye köyünde meydana geldi. Mustafa İnan (70) ile oğlu İzzet İnan (46), tarlalarında iş makinesiyle su kuyusu açtıkları sırada göçük oluştu.

        Göçük nedeniyle baba ve oğlu toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından Mustafa ve İzzet İnan, toprak altından çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen baba ve oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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        #bartın
        #MUSTAFA İNAN
        #İzzet İnan
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