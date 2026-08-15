Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a aşk dolu kutlama
Sinem Kobal, 39'uncu yaşını eşi Kenan İmirzalıoğlu ve yakın dostlarının Alaçatı'da düzenlediği doğum günü partisinde kutladı
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 00:14 Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Sinem Kobal, yeni yaşını Alaçatı'da düzenlenen bir kutlamayla karşıladı.
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Kobal için eşi Kenan İmirzalıoğlu ve aralarında Berrak Tüzünataç'ın da bulunduğu yakın arkadaşları bir doğum günü partisi organize etti.
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Kobal'ın arkadaşları, kutlamadan anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Görüntülerde, 39 yaşına giren oyuncunun sevdikleriyle keyifli anlar yaşadığı görüldü.
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Paylaşımlarda İmirzalıoğlu'nun, eşiyle yakından ilgilenerek romantik anlar yaşadığı dikkat çekti.
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Sinem Kobal, 2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu bulunuyor.
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