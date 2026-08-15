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        Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a aşk dolu kutlama

        Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a aşk dolu kutlama

        Sinem Kobal, 39'uncu yaşını eşi Kenan İmirzalıoğlu ve yakın dostlarının Alaçatı'da düzenlediği doğum günü partisinde kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Sinem Kobal, yeni yaşını Alaçatı'da düzenlenen bir kutlamayla karşıladı.

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        Kobal için eşi Kenan İmirzalıoğlu ve aralarında Berrak Tüzünataç'ın da bulunduğu yakın arkadaşları bir doğum günü partisi organize etti.

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        Kobal'ın arkadaşları, kutlamadan anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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        Görüntülerde, 39 yaşına giren oyuncunun sevdikleriyle keyifli anlar yaşadığı görüldü.

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        Paylaşımlarda İmirzalıoğlu'nun, eşiyle yakından ilgilenerek romantik anlar yaşadığı dikkat çekti.

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        Sinem Kobal, 2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu bulunuyor.

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        #Kenan İmirzalıoğlu
        #sinem kobal
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