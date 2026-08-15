MUÇİ, BATAGOV, FOLCARELLI YOK!
Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Muçi, Batagov ve Folcarelli Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Gürcan Hasova
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Trabzonspor, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Yaz transfer döneminde şu ana kadar önemli isimleri kadrosuna katan ve dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'la sözleşme imzalayarak tüm dünyada büyük ses getiren Trabzonspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Kerem Demirbay, Baldursson, Rafferty, Hajradinovic, Ben Ouanes, Benedyczak
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Ozan, Metehan (Saviolo), Malinovskyi, Aral, Onuahu