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        'Salah'lı Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında!

        Salah transferiyle dünyada ses getiren Trabzonspor, Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Kasımpaşa maçıyla başlıyor. İki takım bu akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerde Muhammed Salah da maç kadrosunda yer alıyor. Peki Salah ilk 11'de olacak mı? İşte Kasımpaşa-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!

        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

        HAKEM: Gürcan Hasova

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

        Yaz transfer döneminde şu ana kadar önemli isimleri kadrosuna katan ve dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'la sözleşme imzalayarak tüm dünyada büyük ses getiren Trabzonspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor.

        MUÇİ, BATAGOV, FOLCARELLI YOK!

        Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Muçi, Batagov ve Folcarelli Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.

        SALAH YEDEK

        Kamp kadrosunda yer alan Salah'ın ise Kasımpaşa karşısında yedek soyunması ve skorun gidişatına göre oyuna girmesi bekleniyor. Kasımpaşa'da ise sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Kerem Demirbay, Baldursson, Rafferty, Hajradinovic, Ben Ouanes, Benedyczak

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Ozan, Metehan (Saviolo), Malinovskyi, Aral, Onuahu

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