Şehir dışından tatil için bölgeye geldiğini aktaran Aydın, "Her gelişimde burada bir fotoğraf çektiriyorum. Sanki hiç gelmediğimiz yermiş gibi her seferinde heyecanla fotoğraf çektiriyoruz. Taş taş üstüne olduğu için kayanın enteresan bir hali var" diye konuştu.