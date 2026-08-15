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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bursaspor Bursaspor’un fanatik taraftarı takma dişinin damağına da kulüp amblemi yaptırdı!

        Bursaspor’un fanatik taraftarı takma dişinin damağına da kulüp amblemi yaptırdı!

        Bursa'da yaşayan 51 yaşındaki Mesut Can, çocukluk yıllarında başlayan Bursaspor sevgisini hayatının her alanına taşıyor. Evini ve otomobilini yeşil-beyaz renklerle süsleyen Can, takımına olan tutkusunu yaptırdığı takma dişinin damağına Bursaspor amblemi işleterek de gösteriyor. Maçlarını kaçırmamak için işini değiştiren Can, ailesinin de Bursasporlu olduğunu belirtiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        Bursa'da Mesut Can (51), çocukluk yıllarında başlayan Bursaspor sevgisini hayatının her alanına taşıyarak sıra dışı bir yaşam sürüyor. Evindeki eşyalardan otomobiline kadar her şeyi yeşil-beyaz renklerle süsleyen Can, takma dişinin damağına dahi Bursaspor amblemi yaptırdı.

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        Eşiyle evlenmeden önce de Bursaspor sevgisi konusunda anlaşma yaptıklarını belirten Can, “'Maçlara gitmeme ve yeşil-beyaz kıyafet giymeme karışmayacaksın' dedim. Daha sonra nikah masasına oturduk” dedi.

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        Yıldırım ilçesinde yaşayan 2 kız babası Mesut Can, çocukluk yıllarında başlayan Bursaspor sevgisini hayatının merkezine koydu. Can, takımının iç saha ve deplasman maçlarını kaçırmamak adına büyük fedakarlıklar yaptı. Daha önce çalıştığı fabrikada mesai saatleri nedeniyle maçlara gidemediği için işinden ayrılan Mesut Can, maç takvimine göre hareket edebilmek için serbest çalışma imkanı sunan tekstil sektöründe bir işe geçiş yaptı. İmkan buldukça takımını yalnız bırakmayan Can, yeşil-beyaz renklere olan tutkusunu her fırsatta gözler önüne seriyor.

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        EVİNİN HER KÖŞESİ VE OTOMOBİLİ YEŞİL-BEYAZ

        Mesut Can'ın evi ve uzun yıllardır kullandığı otomobili, adeta kulüp müzesini andırıyor. Salonun halısından duvar süslerine, küllükten televizyon sehpasına kadar evdeki pek çok eşyayı yeşil-beyaz renklerle donatan Can, otomobilini de kulübün armaları ve timsah figürleriyle süsledi. Mahalledeki çocukları Bursaspor amblemli aracıyla gezdirerek onlara da küçük yaşta Bursaspor sevgisi aşılayan Can, bu tutkunun hayatının her alanına nüfuz ettiğini belirtti.

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        Sevgisini en uç noktaya taşıyan Mesut Can, yaptırdığı takma dişinin damağına Bursaspor amblemi işletti. Ağzını her açtığında takımının armasını taşıyan Can'ın bu hareketi, görenleri hayrete düşürürken, çevresindekilerin de büyük ilgisini çekiyor.

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        "ÇOCUKLARIM, DAMADIM BİLE BURSASPORLUDUR"

        Bu tutkunun aile hayatında da sınırları olduğunu belirten Mesut Can, eşi Serpil Can ile hayatını birleştirmeden önce net bir anlaşma yaptıklarını belirterek, "Benim hayatım Bursaspor oldu. Eşim Serpil Can ile evlenmeden önce kendisiyle, 'Maçlara gitmeme, yeşil-beyaz kıyafet giymeme kesinlikle karışmayacaksın' diyerek anlaşma yaptık. Daha sonra da nikah masasına oturduk. Çocuklarım, damadım bile Bursasporludur" diye konuştu.

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