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        Haberler Magazin Naomi Campbell'ın panik anları

        Naomi Campbell'ın panik anları

        Dünyaca ünlü İngiliz model Naomi Campbell, tatil için geldiği Bodrum'da çıktığı tekne turunda görüntülendi. Gazetecileri fark edince panikleyen model, korumalarını kendine siper ederek içeri kaçtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türkiye'yi sık sık ziyaret eden Naomi Campbell, bir kez daha tatil yapmak için Bodrum'a geldi.

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        Daha önce Bodrum için "İkinci evim" ifadelerini kullanan Campbell, bu kez bir arkadaşının teknesinde görüntülendi.

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        Güneşin keyfini çıkaran Naomi Campbell, gün boyunca teknenin arka kısmında arkadaşlarıyla oturdu.

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        Arkadaş grubuyla sohbet ederken oldukça neşeli olduğu görülen dünyaca ünlü modelin keyfi, basın mensuplarını fark etmesiyle kaçtı.

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        Görüntülendiğini anladığı anda hızlıca korumalarına seslenen Campbell, etrafında adeta etten bir duvar ördürdü.

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        Korumalarını kendine siper ederek gazetecilerin görüş açısını kapatmaya çalışan 56 yaşındaki ünlü model, hızlı adımlarla teknenin iç kısmına doğru koştu.

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        Tatiline gözlerden uzak devam etmek isteyen Campbell'ın panik dolu o anları ise objektiflere böyle yansıdı.

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        #Naomi Campbell
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