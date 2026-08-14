Naomi Campbell'ın panik anları
Dünyaca ünlü İngiliz model Naomi Campbell, tatil için geldiği Bodrum'da çıktığı tekne turunda görüntülendi. Gazetecileri fark edince panikleyen model, korumalarını kendine siper ederek içeri kaçtı
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 16:00 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türkiye'yi sık sık ziyaret eden Naomi Campbell, bir kez daha tatil yapmak için Bodrum'a geldi.
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Daha önce Bodrum için "İkinci evim" ifadelerini kullanan Campbell, bu kez bir arkadaşının teknesinde görüntülendi.
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Güneşin keyfini çıkaran Naomi Campbell, gün boyunca teknenin arka kısmında arkadaşlarıyla oturdu.
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Arkadaş grubuyla sohbet ederken oldukça neşeli olduğu görülen dünyaca ünlü modelin keyfi, basın mensuplarını fark etmesiyle kaçtı.
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Görüntülendiğini anladığı anda hızlıca korumalarına seslenen Campbell, etrafında adeta etten bir duvar ördürdü.
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Korumalarını kendine siper ederek gazetecilerin görüş açısını kapatmaya çalışan 56 yaşındaki ünlü model, hızlı adımlarla teknenin iç kısmına doğru koştu.