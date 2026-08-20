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        Haberler Dünya Rusya, akaryakıt ithalatına başladı

        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı

        Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla ithalata başladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 00:23 Güncelleme:
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        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı

        Novak, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, Rusya'da sorun yaşanan akaryakıt piyasasındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İç piyasaya ilave yakıt sağlanması için gerekli düzenlemelerin kabul edildiğini belirten Novak, "Şu anda ithalat başladı. Ayrıca Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 gibi daha düşük sınıftaki yakıtların üretilebilmesi için gerekli düzenlemeler kabul edildi." dedi.

        Novak, ülkede iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak yeterli yakıt bulunduğunu ancak yüksek talebin tüketimi yaklaşık yüzde 20 ila 30 artırdığını kaydetti.

        Piyasadaki durumun yeniden zorlaştığına işaret eden Novak, "Hükümet durumu sürekli yakından takip ediyor. Şirketler ve bölgelerle birlikte gelişmeleri günlük olarak izliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Novak, bazı petrol rafinerilerinin kısa süre içinde bakım çalışmalarını tamamlamasını ve durumun iyileşmesini beklediklerini söyledi.

        Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya'da geçen ay hafifleyen akaryakıt sorunu yeniden derinleşirken, ülkenin çeşitli bölgelerinde benzine erişim giderek zorlaşıyor.

        Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınırken, ülkenin birçok bölgesinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı.

        Rus hükümeti dizel yakıt ve benzin ihracatını da yasaklamıştı.

        *Fotoğraflar: AA, temsilidir

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        #rusya
        #akaryakıt
        #İthalat
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