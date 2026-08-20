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        Haberler Dünya "Suriye'ye yönelik saldırı küstah ve tehlikeli bir hamledir"

        "Suriye'ye yönelik saldırı küstah ve tehlikeli bir hamledir"

        İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenleyerek "küstah ve tehlikeli" bir hamle yaptığını kaydetti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 01:16 Güncelleme:
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        "Suriye'ye yönelik saldırı küstah ve tehlikeli bir hamledir"

        Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Suriye'deki saldırısının "Türkiye ile gerilimi yükselttiğini ve ABD ile çatlağı derinleştirdiğini" kaydetti.

        Suriye'deki saldırının "küstah ve tehlikeli" bir hamle olduğuna dikkati çeken Golan, Netanyahu'nun siyasi hesaplarla askeri güç kullandığını, İsrail'in güvenlik bakımından bunun bedelini ödediğini ifade etti.

        Golan, Netanyahu'nun "aşırı ve güvenilmez" bir aktör olduğunu vurgulayarak onunla istikrarlı bölge inşa edilemeyeceğini aktardı.

        Netanyahu'nun İsrail'i ortak ve müttefiklerinden uzaklaştırdığı değerlendirmesinde bulunan Golan, İsrail Başbakanı'nın siyasi olarak hayatta kalma uğruna daha fazla savaş ürettiğini belirterek bunun değişmesi gerektiğini kaydetti.

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        ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI'NDAN TEPKİ

        Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı sonrası Netanyahu'ya tepki gösterdi.

        Barak, "Netanyahu'nun Türkiye'ye karşı bilinçli olarak oluşturduğu gerilim, sorumsuz ve aptalca." ifadelerini kullandı.

        Türkiye ile çözülemeyen ya da hafifletilemeyen hiçbir stratejik sorun olmadığını belirten Barak, "(Netanyahu'nun) Pervasız davranışı, dünyadaki ve bölgedeki az sayıdaki müttefiklerimizi ve dostlarımızı derin endişelere boğarak ayaklar altına alıyor." dedi.

        Barak ayrıca, "Netanyahu'nun son üç yılda güvenlik ve dış politika alanlarında bizi uğrattığı zararları düzeltmek bile çok zaman alacak. Üzerlerine bir de geri tepecek çılgın adımlar eklemenin anlamı yok." diye konuştu.

        Ne olmuştu?

        İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

        Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

        Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #Suriye
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