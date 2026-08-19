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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Ermedin Demirovic'e resmi teklif! Bilal El Khannouss...

        Galatasaray'dan Ermedin Demirovic'e resmi teklif! Bilal El Khannouss...

        Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki Boşnak golcü Ermedin Demirovic için Alman kulübüne ilk teklifini iletti. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda 22 yaşındaki 10 numara Bilal El Khannouss için de görüşmelerde bulundu.

        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 22:13 Güncelleme:
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        G.Saray'dan Demirovic'e resmi teklif!

        Yaz transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, forvet bölgesini güçlendirmek istiyor...

        Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in arkasına kaliteli bir ayak almak isterken; Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ta forma giyen Ermedin Demirovic için harekete geçti.

        15 MİLYON EURO'YA RET!

        Alman ekibiyle ilk görüşmeleri yapan G.Saraylı yöneticiler, 15 milyon Euro'luk bir teklifle masaya oturdu. Bu teklif Stuttgart tarafından reddedildi ve 25 milyon Euro'luk bir bonservis talep edildi.

        İki kulübün yöneticilerinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

        23 MİLYON EURO'YA ALINDI

        2023 yazında 23 milyon Euro'ya transfer edilen Boşnak golcünün kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor...

        Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Demirovic, 15 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 367 dakika sahada kaldı.

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        BILAL EL KHANNOUSS ATAĞI!

        Hücum bölgesi için Demirovic'le görüşen sarı-kırmızılılar Bilal El Khannouss için de görüşmelerde bulundu.

        22 yaşındaki futbolcu için Stuttgart'ın müzakerelere kapalı olmadığı fakat genç oyuncunun Türkiye'ye gelmeyi düşünmediği öğrenildi.

        TALEP: 50 MİLYON EURO

        Geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiralanan Faslı futbolcu için Alman ekibi, bu yaz 15 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Buna karşın Stuttgart'ın G.Saray'dan 50 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

        Geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta 41 maça çıkan 22 yaşındaki on numara, 9 gol - 7 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 578 dakika sahada kaldı.

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        #Ermedin Demirovic
        #Stuttgart
        #galatasaray
        #transfer
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