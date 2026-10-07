Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın; yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hatay kıyıları, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MARDİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı bulutlu