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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 07:09 Güncelleme:
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        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 23°

        Ankara

        Güneşli 22°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 20°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 25°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 22°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 17°

        Hava sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın; yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        UŞAK °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hatay kıyıları, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ADANA °C, 28°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 28°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 26°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        BOLU °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 19°C

        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 19°C

        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        ERZURUM °C, 13°C

        Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 14°C

        Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 23°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 23°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu

        MARDİN °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

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        #hava durumu
        #sağanak yağmur
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